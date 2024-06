Chceli nás obrať o 55 eur alebo aj o viac: Na Bookingu nás skúsili napáliť jednoduchým trikom, môže sa to stať aj vám

Aj medzi Slovákmi je cítiť záujem o letné dovolenky, no treba byť opatrný, pretože stačí malá nepozornosť a môžete sa stať obeťou nepríjemného podvodu, ktorý vám pokazí oddychové chvíle. Preto vás chceme upozorniť na jeden scam, s ktorým sa môžete stretnúť na ubytovacom portáli Booking a môže vás pripraviť o peniaze. Vyskúšali ho na nás a takto sme postupovali, aby sme neprišli ani o cent. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Karol Suchánek nám priblížil, ako takéto prešpekulované podvody fungujú a ako ich rozoznať, aj keď vyzerajú zdanlivo dôveryhodne.

Niekoľko týždňov po rezervácii ubytovania nám na Bookingu pristála v schránke správa, ktorá vyzerala, akoby jej odosielateľom bolo skutočne nami zvolené ubytovanie. Správu sme dostali v chate priamo pod potvrdením rezervácie, a preto sa mohlo zdať, že všetko je, ako má byť. No opak bol pravdou.

Stránka vyzerala ako Booking, no nebola ním

Správu sme dostali od profilu nami zarezervovaného ubytovania, takže na prvý pohľad nič nevyzeralo podozrivo. V jej texte stálo, že rezervácia bola pozastavená a ak to chceme zmeniť, máme kliknúť na priložený odkaz.

Keď sme si ho lepšie prehliadli, všimli sme si, že nejde o adresu Bookingu. Nedávalo zmysel, prečo by nás najväčší portál na rezerváciu ubytovania chcel presmerovať na stránku mimo neho. Keď sme na odkaz klikli, zobrazil sa nám web, na ktorého hlavičke svietil nápis „Booking.com“, dokonca na ňom stál skutočný dátum našej rezervácie, a taktiež aj reálna cena za noc, ktorú máme zaplatiť, teda 55 eur. Stránka chcela, aby sme jej poskytli svoje údaje o karte, čo by svojím spôsobom tiež dávalo zmysel, keďže sme ubytovanie ešte neplatili.

Podvod odhalila táto jedna vec

Že niečo nie je v poriadku, nám prezradila iba URL adresa. Keďže stránka po presmerovaní vyzerala ako skutočný Booking, ľahko sa môže stať, že niekto tomuto scamu naletí a zadá sem údaje o svojej platobnej karte v presvedčení, že vlastne platí za svoje ubytovanie. No ak sa pozriete na link tejto stránky, jasne vidíte, že nejde o Booking.

Údaje o svojej platobnej karte sme tejto podvodnej stránke nezadali, a keď sa s týmto stretnete náhodou aj vy, tiež to nerobte. Mohlo by sa stať, že by sme prišli o viac peňazí, než len týchto pár desiatok eur a Booking by s tým nemal nič spoločné.

Stalo sa to viacerým, preto buďte opatrní aj vy

