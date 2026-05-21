Ukázal svoju citlivú stránku: Rytmus zverejnil video zo svadby a prehovoril o láske, ktorá mu zmenila život

Niektoré príbehy lásky nepôsobia ako rozprávka preto, že sú dokonalé. Pôsobia výnimočne preto, lebo sú skutočné. Sú plné života, emócií, rastu, spoločných pádov aj víťazstiev. A presne taký dojem už roky vyvoláva vzťah rapera Rytmusa a moderátorky Jasminy Alagič.
Dvojica, ktorá od začiatku priťahovala pozornosť verejnosti, dnes patrí medzi najstabilnejšie a najobľúbenejšie páry slovenského šoubiznisu. Ich láska nepôsobí umelo ani vypočítavo — práve naopak. Aj po rokoch si zachovala prirodzenosť, vzájomný rešpekt a silné puto, ktoré je cítiť z každého spoločného momentu.
Otvoril svoje srdce
Pri príležitosti siedmeho výročia svadby sa Rytmus rozhodol fanúšikom ukázať niečo veľmi osobné. Na sociálnej sieti zverejnil video zo svadby s Jasminou a zároveň pridal mimoriadne úprimné a emotívne vyznanie, ktoré okamžite zaplavili reakcie fanúšikov plné dojatia. Tvrdý raper, ktorý bol kedysi známy najmä svojou nekompromisnosťou a drsným imidžom, ukázal svoju citlivú stránku — tú, ktorú podľa vlastných slov objavil práve vďaka žene svojho života.
“7 rokov v manželstve s mojou milovanou osobou. Láska moja, si môj najdôležitejší človek, pri ktorom sa stále učím, čo je reálny život, vzťah a rodina,” napísal Rytmus v príspevku, ktorý pôsobil mimoriadne autenticky. Vo svojich slovách nešetril emóciami a Jasminu označil za človeka, ktorého mu “zoslal Pánboh”, aby pochopil, o čom je život.
Jeho vyznanie pokračovalo ešte hlbšie. “Si človek, bez ktorého by som netušil, koľko je na svete krásnych a podstatných vecí. Si moje svetlo, ktoré som potreboval, aby som pochopil, o čom to je a možno predal ďalším. Si moje zrkadlo a svedomie, ktoré má trpezlivosť, pretože takto to malo byť. Milujem ťa bezhranične,” doplnil hudobník, ktorý nedávno prezradil, aké má plány.
