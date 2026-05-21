KDH chce zákaz sociálnych sietí pre deti: Takto si to strana predstavuje, návrh putuje do parlamentu

KDH navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, platformy by však museli zabezpečiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje ochrany.
Zodpovednosť má byť nastavená najmä na prevádzkovateľov platforiem. Návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí, ktorý predložilo opozičné KDH na najbližšiu parlamentnú schôdzu, priblížil vo štvrtok poslanec Národnej rady SR za KDH Ján Horecký.
Nadmerné používanie sociálnych sietí
Návrh zákona podľa Horeckého prináša riešenia na praktické dôsledky nadmerného používania sociálnych sietí na duševné zdravie detí, školské prostredie, rodiny a poradenský systém. Podľa KDH už nestačí o zhoršujúcom sa duševnom zdraví detí iba hovoriť, ale je potrebné prijať opatrenia, ktoré budú deti reálne chrániť pred návykovým a manipulatívnym prostredím sociálnych sietí.
„Deti do 16 rokov nepatria do algoritmov sociálnych sietí. Nepatria do prostredia, ktoré je postavené na udržiavaní ich pozornosti, porovnávaní, tlaku na výkon a neustálom vyhodnocovaní ich správania,“ uviedol Horecký. Zároveň podotkol, že deti trávia príliš veľa času na sociálnych sieťach.
Duševné zdravie detí sa nemôže podľa Horeckého stať témou, o ktorej sa bude hovoriť iba vtedy, keď sa objaví ďalší alarmujúci prípad. Ako dodal, deti majú právo vyrastať mimo manipulácie návykových algoritmov. Vyzval poslancov Národnej rady SR, aby o návrhu diskutovali a mysleli pritom na to, že ide o ochranu detí.
Nahlásiť chybu v článku