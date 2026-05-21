KDH chce zákaz sociálnych sietí pre deti: Takto si to strana predstavuje, návrh putuje do parlamentu

Foto: TASR - Ján Krošlák

Roland Brožkovič
Deti do 16 rokov podľa KDH nepatria do algoritmov sociálnych sietí.

KDH navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, platformy by však museli zabezpečiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje ochrany.

Zodpovednosť má byť nastavená najmä na prevádzkovateľov platforiem. Návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí, ktorý predložilo opozičné KDH na najbližšiu parlamentnú schôdzu, priblížil vo štvrtok poslanec Národnej rady SR za KDH Ján Horecký.

Nadmerné používanie sociálnych sietí

Návrh zákona podľa Horeckého prináša riešenia na praktické dôsledky nadmerného používania sociálnych sietí na duševné zdravie detí, školské prostredie, rodiny a poradenský systém. Podľa KDH už nestačí o zhoršujúcom sa duševnom zdraví detí iba hovoriť, ale je potrebné prijať opatrenia, ktoré budú deti reálne chrániť pred návykovým a manipulatívnym prostredím sociálnych sietí.

„Deti do 16 rokov nepatria do algoritmov sociálnych sietí. Nepatria do prostredia, ktoré je postavené na udržiavaní ich pozornosti, porovnávaní, tlaku na výkon a neustálom vyhodnocovaní ich správania,“ uviedol Horecký. Zároveň podotkol, že deti trávia príliš veľa času na sociálnych sieťach.

Duševné zdravie detí sa nemôže podľa Horeckého stať témou, o ktorej sa bude hovoriť iba vtedy, keď sa objaví ďalší alarmujúci prípad. Ako dodal, deti majú právo vyrastať mimo manipulácie návykových algoritmov. Vyzval poslancov Národnej rady SR, aby o návrhu diskutovali a mysleli pritom na to, že ide o ochranu detí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Danko: Pellegrini na vás všetkých zhlboka kašle a užíva si prezidentskú kanceláriu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac