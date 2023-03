Za peniaze EÚ postavili chodník korunami stromov. Stromy však medzičasom vyrúbali, projekt vraj nevyžadoval les

Chodník korunami stromov patrí na Slovensku medzi najkrajšie atrakcie, ktoré môžete počas výletu v Tatrách návštíviť. V princípe podobný projekt bol naplánovaný aj v maďarskej dedinke Nyírmártonfalva, ktorý napokon dostal dotáciu z fondov Európskej únie.

Starosta obce dostal na realizáciu bezmála 170-tisíc eur, no výsledok je šokujúci. Ako informuje iDnes.cz, kým konštrukcia vyrástla, kompetentní okolo vyrúbali celý lesný porast a stavba tak úplne minula svoj pôvodný účel. Drevený chodník uprostred ničoho teraz pôsobí prinajmenšom bizarne, no ešte bizarnejšie je vysvetlenie starostu Mihálya Filemona, ktorý sa stal terčom veľkej kritiky.

Full story of the Hungarian wonder, the tree-top walk without trees, now in English: https://t.co/l6bCXHW0yR #Hungary #Corruption

Podľa neho totiž projekt nevyžadoval les, takže vyrúbaním nebolo nič porušené. Navyše, na dofinancovanie chodníka údajne slúžili aj peniaze za vyrúbané drevo.

