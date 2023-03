Obhajoval ju aj slávny Messner, teraz dáva od nej ruky preč. Kontroverzná veža v Tatrách nesplnila nič, čo sľubovala

Tatranský národný park (TANAP) je plný krásnej prírody a nádherných výhľadov, ktoré hory ponúkajú. Ikonou najstaršieho a azda najznámejšieho národného parku je aj najvyššie položená osada Štrbské pleso, ktorá sa v roku 1970 stala dejiskom Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach. Práve v tomto športovom areáli otvorila v apríli 2021 svoje brány jedna z najkontroverznejších stavieb v rámci slovenských národných parkov.

V článku sa dozviete: ako sa začínalo s výstavbou veže;

aké boli pôvodné plány prezentované majiteľmi;

akú úlohu zahral v procese legendárny horolezec Reinhold Messner;

prečo nevzniklo sľubované múzeum.

Autentický zážitok z Vysokých Tatier

Takýmto nadpisom sa veža prezentuje na svojom oficiálnom webe. Ako sa ďalej na webe Tatras Tower uvádza, najvyššia a najvyššie položená veža predstavuje unikátny zábavno-edukačný projekt, ojedinelý svojho druhu nielen na Slovensku. Veža vysoká 53 metrov sa nachádza v nadmorskej výške 1 367 m. n. m. Jej súčasťou je aj dlhý tobogan a v prízemnej časti sa nachádza reštaurácia. Takáto podoba turistickej atrakcie však v pláne nebola, poďme ale pekne postupne.

Petícia a nevôľa turistov

Prakticky hneď od oznámenia plánov popradského developera sa medzi ľuďmi strhla vlna rôznych názorov. Menšia skupina ľudí hovorila o správnom kroku, ktorý môže pomôcť k ďalšiemu oživeniu cestovného ruchu v lokalite. Väčšia časť domácich obyvateľov a turistov prijala tento krok s nevôľou a nerozumeli tomu, prečo má niečo také v areáli bežeckého lyžovania vyrásť. Okrem iného vznikla aj petícia, ktorú podpísalo približne 8 000 ľudí, no bezúspešne.

Ešte v roku 2019 investori sľubovali, že za cenu štyroch eur sa turistom naskytnú úchvatné výhľady, informoval Denník N. Prakticky od začiatku kritici tiež kládli otázku, prečo má veža vyrásť na tomto mieste (v jame), keď v princípe neponúkne návštevníkom žiadny zásadný výhľad, ako napríklad konkurencia v Bachledovej doline. Okrem toho výstavba znamenala aj to, že sa narušila typická scenéria, na ktorú boli turisti zvyknutí.

Obhajoval ju aj legendárny Reinhold Messner

Kontroverzná stavba od začiatku stavala na tom, že turistom ponúkne aj náučný charakter. Ako uvádza denník Korzár, pokrytie tejto oblasti sa plánovalo cez múzeum, ktoré malo niesť meno najväčšej svetovej horolezeckej legendy Reinholda Messnera. Ten prišiel túto myšlienku podporiť v decembri 2019 do Tatier aj osobne.

„Veža nie je postavená v prírode, nenarušuje ju, ale je pri vstupe do hôr. Nie som proti turizmu, aj v Alpách máme 16 miliónov turistov. Je potrebné iba zvážiť, kde otvoríme dvere turizmu. Vysoké Tatry majú toto vybudované lepšie, v Alpách je to až príliš agresívne, je tam veľmi veľa zubačkových lanoviek, tu je to spravené s rozumom,“ poznamenal vtedy Messner na margo umiestnenia stavby.

Legendárny horolezec plánoval navštevovať Tatry každoročne s tým, že bude organizovať aj rôzne prednášky. Ako však ukázal čas, návšteva Messnera nebola začiatkom spolupráce, ale jej koncom. Už vtedy sa hovorilo o tom, že kapacita veže bude približne 500 ľudí a okrem vyhliadky a múzea sa budú môcť návštevníci občerstviť v kaviarni. No pri týchto plánoch to neostalo.