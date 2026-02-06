Za nájom dáte menej ako 30 % svojho platu: Prestížny magazín zverejnil európske miesta s najdostupnejším bývaním

Ilustračná fotografia z Viedne: Profimedia

Zuzana Veslíková
Objavil sa medzi nimi aj jeden náš sused. Slovensko sa však nespomína.

Ceny bývania stúpajú do výšin a asi sa zhodneme na tom, že pre mnohých ľudí sú privysoké. Ak dávate polovicu a viac zo svojho mesačného platu na splátku za bývanie, nie je to ideálne. Tento nepriaznivý trend nepozorovať iba na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách. 

Magazín The Economist sa pozrel na situáciu vo „veľkých“ európskych mestách a snažil sa hľadať tie, v ktorých si vie priemerne zarábajúci človek dovoliť jednoizbový byt s tým, že zaň mesačne zaplatí do 30 % zo svojej výplaty, uvádza Time Out.

Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský

Vypracoval takzvaný „Carrie Bradshaw Index“, ktorý vychádza z údajov o aktuálnych cenách za jednoizbové byty z Eurostatu a našiel miesta, kde ľudia platia 30 % alebo menej zo svojho platu za takéto bývanie.

Spomína aj Viedeň

Nie tak pozitívnou správou je, že iba 8 analyzovaných miest spĺňalo tieto kritériá a nespomína sa medzi nimi Slovensko. Či sme boli vôbec zahrnutí do prieskumu, nie je jasné.

Mesto Bonn, foto: Guido Radig, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Na prvom mieste rebríčka s najdostupnejším bývaním sa ocitlo nemecké mesto Bonn, ktoré dostáva prezývku aj druhého hlavného mesta krajiny. Po ňom nasleduje francúzsky Lyon a tretia priečka patrí švajčiarskemu Bernu. Spomedzi našich susedov sa v ňom objavila iba Viedeň.

Naopak, medzi najmenej dostupné miesta v Európe z hľadiska bývania patrí Londýn, Ženeva a Štokholm.

8 najdostupnejších európskych miest z hľadiska bývania podľa magazínu The Economist:

  1. Bonn
  2. Lyon
  3. Bern
  4. Brusel
  5. Helsinki
  6. Viedeň
  7. Luxembursko
  8. Berlín

Bývanie sa mení na luxus

Ako sme vás informovali, Európska komisia v decembri predstavila prvý európsky akčný plán pre cenovo dostupné bývanie. Plán sa zaoberá jednou z najnaliehavejších potrieb európskych občanov – prístupom k cenovo dostupnému, udržateľnému a kvalitnému bývaniu.

Nová legislatívna iniciatíva o krátkodobom prenájme podporí oblasti, v ktorých je nedostatok bývania. Komisia doteraz zmobilizovala 43 miliárd eur do bývania a bude v tom pokračovať v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ. V spolupráci s Európskou investičnou bankou, národnými a regionálnymi podpornými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami vyvíja novú celoeurópsku investičnú platformu.

