Z týchto superlacných leteniek len za 13 eur k obľúbenému moru Slovákov sa zbláznite: Let trvá iba 70 minút

Letnú dovolenkovú sezónu už cítime v kostiach. No ak máte tú možnosť, nečakajte na horúci júl a august. Ešte koncom apríla sme vám dali tip na lacné letenky do chorvátskeho Zadaru a skvelou správou je, že za pár eur si ich môžete kúpiť stále.

Keďže je o dovolenky počas leta enormný záujem, asi nikoho neprekvapí, že sa tomu prispôsobujú aj ceny, dokonca aj ceny leteniek. Takže ak ešte nemáte naplánovaný výlet k moru, no chceli by ste, letenky do Zadaru na koniec mája či začiatok júna nemusia zruinovať váš rozpočet.

13 eur a 70 minút

Našli sme lacné jednosmerné letenky z Budapešti do Zadaru, ktoré začínajú už na sume 13 eur. Presnejšie, za túto cenovku si môžete zaletieť k tomuto prímorskému mestečku už 29. mája. Ak si priplatíte 2 eurá, vyraziť môžete aj 5. júna. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá príjemných 70 minút.

S jednosmernými letenkami do Zadaru pod 30 eur na roztrhlo vrece a sú dostupné v rôznych termínoch. No predpokladáme, že sa chcete z dovolenky aj vrátiť späť.

Pozreli sme sa preto aj na ceny spiatočných leteniek. Ak vyrazíte spomínaného 29. mája a v Zadare pobudnete 7 nocí, za cestu tam aj späť dáte len 35 eur. Za rovnakú cenu si môžete vyberať z celého radu termínov, alebo dokonca aj počtu dní dovolenky.

Čo robiť v Zadare?

Zadar je obľúbené prímorské letovisko, ktoré sa nachádza približne v polovici chorvátskeho pobrežia. Užijete si tu v podstate presne to, čo od dovolenky v Chorvátsku očakávate. Nádherné pláže, prechádzky v uličkách dýchajúcich históriou, v ktorých sa môžete donekonečna strácať, ale aj miestnu kuchyňu.