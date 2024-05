Išli sme vlakom k moru do Chorvátska a porovnali najlacnejší lístok s najdrahším. Líšia sa aj toalety, toto dostanete

Chorvátsko je obľúbenou letnou destináciou mnohých Slovákov, ktorí sa sem aj opakovane radi vracajú. Pri Jadrane majú vytipované svoje miesta, ktoré navštevujú znova a znova, alebo dokonca sa už poznajú s domácimi, ktorí ich vždy radi pohostia niečím dobrým. Kým niektorí si posadajú do svojich áut, iní si k moru radšej zaletia. No a potom je tu tretia skupina ľudí, ktorá sa rozhodne pre cestu do Chorvátska vlakom. My sme si ju vyskúšali a prinášame vám porovnanie jednotlivých druhov miest v troch rôznych typoch vagónov a ich cien.

Ešte pred vypravením prvého vlaku do chorvátskeho Splitu pod taktovkou Železničnej spoločnosti Slovensko a rakúskeho dopravcu Österreichische Bundesbahnen sa predalo 11-tisíc lístkov. Že je o železničnú dopravu k moru záujem, ste nám potvrdili aj vy v našej ankete, v ktorej takmer 1 600 ľudí odpovedalo, že by vlakom do Chorvátska išlo a skoro 250 z vás už dokonca aj vlakom pri Jadrane bolo. To je oproti 600 hlasom, ktoré uviedli, že tento spôsob dopravy nie je pre nich, značná prevaha náklonnosti k vlaku. Percentuálne to predstavuje 75 % oproti 25 %, ktoré predstavujú názor ľudí, ktorých cesta vlakom do Chorvátska neláka.

Ak patríte do prvej skupiny a neviete si úplne predstaviť, ako takéto 17-hodinové dobrodružstvo prebieha, sedela som v prvom vlaku, ktorý tento rok vyrazil do Splitu a svoje zážitky som zhrnula v reportáži. No to, ako bude vyzerať vaša samotná cesta, závisí aj od toho, aké miesto si zvolíte. Sú tri možnosti — miesto na sedenie, ktoré láka dobrými cenami, ďalej miesto v ležadlovom vagóne a napokon lôžko. Počas cesty sme nazreli do každého z týchto vagónov a porovnali pre vás to, čo ponúkajú aj s cenami. Začnime tými najlacnejšími.

Miesta na sedenie – od 39,90 eura

Vagóny s miestami na sedenie vyzerajú v podstate tak, ako ich poznáme aj z vlakov premávajúcich na Slovensku. V jednom kupé sa nachádza šesť miest — tri a tri oproti sebe a sú predelené skladacím stolíkom. Ceny takýchto lístkov začínajú na limitovanej sume 39,90 eura. Deti do 15 rokov cestujú ešte za menej, lístok pre ne kúpite už od 19,90 eura.

Cestujúci v tomto vagóne nemá v cene lístka žiadne pridané služby, čo však bolo zaujímavé, počas cesty som si všimla, že zásuvky na nabíjanie fungovali práve v týchto kupé oproti ostatným najspoľahlivejšie, a prakticky úplne bezproblémovo. Taktiež prekvapila wi-fi, ktorá v ostatných častiach vlaku chýbala, no tu bola dostatočne rýchla, ako som si overila, či už pri práci alebo aj pri prezeraní sociálnych sietí. Toalety boli taktiež klasické menšie, také, ak cestujete vlakom, už dobre poznáte.

Nevýhodou pre niekoho môže byť, že ak sa naplní celé kupé, tak mu nezostáva nič iné, než len 17 hodín sedieť, prípadne sa poprechádzať v uličke vo vlaku. No ak vás náhodou nebude v kupé šesť, môžete sa trochu natiahnuť aj na susednom sedadle. No ak máte pri sebe dobrú partiu, ten čas vám rýchlo ubehne aj tak, takže toho sa báť netreba. Na druhej strane, lákadlom je atraktívna cena, vďaka ktorej sa do Chorvátska môžete dostať skutočne len za pár eur. No ak si chcete počas noci vystrieť nohy, je tu aj taká možnosť a stačí si priplatiť len pár eur.

Miesto v ležadlovom vozni – od 74,90 eura

