Nebezpečný nález na východe Slovenska. V obci zaistili 98 delostreleckých mín z druhej svetovej vojny

V obci Mokrance v okrese Košice-okolie našli muníciu pochádzajúcu z obdobia 2. svetovej vojny. V nedeľu o tom na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia s tým, že časť zneškodnili a časť previezli.
Na mieste našli celkovo 98 kusov nemeckých delostreleckých mín kalibru 81 milimetrov. „Privolaný policajný pyrotechnik časť munície zneškodnil odpálením v lome v Drienovci. Zvyšná munícia bola bezpečne prevezená do skladu pohotovostného policajného útvaru v Košiciach,“ spresnila.
Polícia upozorňuje, že pri náleze munície alebo podozrivého predmetu sa treba vyhnúť kontaktu a akejkoľvek manipulácii. Nález je potrebné ihneď oznámiť na linke 158 alebo 112. „Munícia môže byť nebezpečná aj desiatky rokov po skončení vojny,“ pripomína.
