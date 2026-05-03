Slovensko zažíva letné počasie, neodíde ani v najbližších dňoch. Zmena a zrážky sú však na obzore

Cez víkend boli na západnom a juhu stredného Slovenska lokálne letné teploty, a to 25 stupňov Celzia a viac. Teplo a sucho zostane ešte v pondelok a utorok (4. – 5. 5.), potom sa situácia začne meniť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po zadnej strane tlakovej výše nad Balkánom a Ukrajinou k nám od juhozápadu prúdi teplejší vzduch. Sucho pokračuje a v posledných dňoch sa nám postupne aj otepľuje,“ uviedli meteorológovia. Poukázali na to, že vzduch je suchý a výrazné sú aj denné amplitúdy teploty, najmä v dolinových a kotlinových oblastiach. V sobotu (2. 5.) ráno vo Vígľaši-Pstruši slabo mrzlo a popoludní bolo 24,4 stupňa, čo bol takmer letný deň.
Zrážky nebudú dostatočné
Nad Alpami sa podľa SHMÚ bude vlniť studený front, na ktorom sa severne od nich prehĺbi samostatná tlaková níž. Tá sa bude v priebehu štvrtka (7. 5.) presúvať cez Slovensko ďalej na severovýchod.
„Tieto typy situácií niekedy bývajú aj bohaté na zrážky, ktoré by sme teraz už veľmi potrebovali. Bohužiaľ, tentoraz sa tak zrejme nestane,“ podotkli odborníci. Predpokladajú, že na približne polovici územia spadne menej ako päť milimetrov zrážok. Pravdepodobnosť úhrnu nad desať milimetrov je nad 50 percent len na malej časti Slovenska, tvrdí ústav.
Mimoriadne sucho sa tak podľa meteorológov touto zrážkovou epizódou zrejme neskončí. Prechodne sa len zmierni, aj to nie úplne všade. „Dobrou správou je aspoň to, že nastala prestavba dominantných tlakových níží v širšom okolí Európy a takéto zrážkové situácie by mohli vznikať častejšie a snáď budú aj bohatšie na zrážky. Nasledujúca by mohla nastať koncom budúceho týždňa,“ vysvetlili.
Nahlásiť chybu v článku