Keď sa premiéra stala spomienkou: Herci, ktorí zomreli predtým, než sa ich finálny film dostal do kín

Filmový svet je plný silných príbehov, no niektoré z nich sa nekončia potleskom na premiére, ale tichom a spomienkami. Pre hercov je uvedenie filmu vyvrcholením mesiacov či rokov práce – momentom, keď ich výkon konečne uvidia diváci po celom svete. Nie všetci sa ho však dožijú.
Existujú prípady, keď herci odišli z tohto sveta len krátko pred premiérou svojich filmov, čím sa ich posledné úlohy stali akýmsi rozlúčkovým odkazom, ako píše Bored Panda. Ich výkony tak získali ešte silnejší emocionálny rozmer – diváci už nesledujú len postavu, ale aj poslednú stopu človeka, ktorý za ňou stál. V nasledujúcom prehľade sa pozrieme na hercov, ktorých posledné diela sa dostali na plátna kín až po ich odchode a práve preto majú pre fanúšikov ešte hlbší význam.
Heath Ledger – Temný rytier (2008)
Jeho tragická smrť 22. januára 2008 vo veku 28 rokov na následky náhodného predávkovania liekmi na predpis otriasla nielen Hollywoodom. Hoci stihol dokončiť natáčanie Jokera v Temnom rytierovi, premiéra filmu bola naplánovaná šesť mesiacov po jeho smrti.
Jeho výkon mu tiež vyniesol posmrtnú cenu Akadémie, Zlatý glóbus, cenu BAFTA a cenu SAG za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Natočil aj časť filmu Imaginárium doktora Parnassa, ktorý dokončil s Johnnym Deppom, Judom Lawom a Colinom Farrellom.
