Výrazné obmedzenie pocítia mnohí Slováci, začne už zajtra. Uzávera tunela Višňové potrvá 2 týždne

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Jakub Baláž
TASR
Najdlhší slovenský diaľničný tunel čaká jarná údržba.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (4. 5.) jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové.

Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery bude premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala presmerovaná na cestu I/18 cez Strečniansku úžinu. Tunelovú rúru v smere do Košíc uzatvoria v pondelok o 8.00 h a tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19.00 h. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája.

Počas údržbových prác diaľničiari očistia takmer 150 000 štvorcových metrov ostenia a prepláchnu vyše 110 000 štvorcových metrov vozovky. Špeciálne časovo náročné bude vyčistenie 66 kilometrov drenážnych rúr, ktoré zabezpečujú odvádzanie horninovej vody. Podľa slov generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka sa na čistení bude podieľať okolo 70 ťažkých mechanizmov a 130 – 150 pracovníkov.

TASR – Daniel Stehlík

Očistením, kontrolami, profylaktickými prehliadkami a skúškami prejde aj celá technológia tunela. Prekontroluje sa fungovanie viac ako 3 000 kusov osvetlenia, preverí sa fungovanie 500 hlásičov požiarov, 400 kamier, 120 SOS výklenkov a 100 premenných dopravných značiek. Komplexnou kontrolou prejde 150 zariadení vetrania.

Uzávera tunela Višňové je skoordinovaná so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase budú zastavené všetky stavebné práce a dopravu nebude obmedzovať žiadny pohyb stavbárov ani strojov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vaše auto má možno stočené kilometre a ani to neviete: Škody dosahujú stovky miliónov eur

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac