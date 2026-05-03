Výrazné obmedzenie pocítia mnohí Slováci, začne už zajtra. Uzávera tunela Višňové potrvá 2 týždne

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (4. 5.) jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové.
Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery bude premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala presmerovaná na cestu I/18 cez Strečniansku úžinu. Tunelovú rúru v smere do Košíc uzatvoria v pondelok o 8.00 h a tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19.00 h. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája.
Počas údržbových prác diaľničiari očistia takmer 150 000 štvorcových metrov ostenia a prepláchnu vyše 110 000 štvorcových metrov vozovky. Špeciálne časovo náročné bude vyčistenie 66 kilometrov drenážnych rúr, ktoré zabezpečujú odvádzanie horninovej vody. Podľa slov generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka sa na čistení bude podieľať okolo 70 ťažkých mechanizmov a 130 – 150 pracovníkov.
Očistením, kontrolami, profylaktickými prehliadkami a skúškami prejde aj celá technológia tunela. Prekontroluje sa fungovanie viac ako 3 000 kusov osvetlenia, preverí sa fungovanie 500 hlásičov požiarov, 400 kamier, 120 SOS výklenkov a 100 premenných dopravných značiek. Komplexnou kontrolou prejde 150 zariadení vetrania.
Uzávera tunela Višňové je skoordinovaná so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase budú zastavené všetky stavebné práce a dopravu nebude obmedzovať žiadny pohyb stavbárov ani strojov.
