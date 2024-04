Našli sme šialene lacné letenky len za 13 eur k obľúbenému moru Slovákov: Let trvá len 70 minút

Ak túžite vyraziť k moru ešte predtým, než sa naplno rozbehne letná turistická sezóna, máme pre vás tip na extra lacné letenky do obľúbeného Chorvátska.

Pozreli sme sa na lacné letenky do Chorvátska na aktuálne obdobie, kedy vás pri Jadrane ešte neovalí 30 °C, no odvážlivci sa už dokonca aj okúpu v mori. Našli sme jednosmerné letenky do Zadaru za 13 eur na pondelok 6. mája.

Letí sa nízkonákladovou spoločnosťou Raynair a let z Budapešti trvá len 70 minút. Počas mája a júna máte na výber z celého radu termínov za cenovku okolo dvacky.

Ani ceny spiatočných leteniek do Zadaru nemusia zruinovať váš rozpočet. Najlacnejšie spiatočné letenky sme našli v termíne od 22. mája do 27. mája, teda v cieľovej destinácii strávite päť nocí. Za cestu tam aj späť z Budapešti zaplatíte len 28 eur. V tejto cenovke máte na výber z viacerých možností a taktiež z rôznych dĺžok pobytu.

Čo robiť v Zadare?

Zadar je obľúbené prímorské letovisko, ktoré sa nachádza približne v polovici chorvátskeho pobrežia. Užijete si tu v podstate presne to, čo od dovolenky v Chorvátsku očakávate. Nádherné pláže, prechádzky v uličkách dýchajúcich históriou, v ktorých sa môžete donekonečna strácať, ale aj miestnu kuchyňu.