Vážna nehoda cyklistu pod Martinskými hoľami. Na mieste musel zasahovať aj vrtuľník

Foto: HZS

Jakub Baláž
TASR
Horskí záchranári museli zasahovať pri nehode 26-ročného cyklistu.

Vážne zranenia utrpel v nedeľu popoludní na cyklotrase medzi Martinskými hoľami a Sedlom za Hradišťom 26-ročný cyklista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Muž v rýchlosti narazil do rampy, pričom si spôsobil vážne poranenia oboch horných končatín, tržné poranenie na hlave a tiež úraz dolnej končatiny.

Záchranná zdravotná služba bezodkladne vyslala na miesto posádku leteckých záchranárov zo Žiliny. Horský záchranár z oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach sa po príchode zapojil do ošetrovania pacienta a prípravy jeho transportu,“ priblížila HZS.

Doplnila, že po medzipristátí na heliporte Martinské hole bol pacient v stabilizovanom zdravotnom stave prevezený do nemocničného zariadenia.

