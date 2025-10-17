Z tohto ostanú mnohí v nemom úžase. Herečka zo Sľubu ukázala fotografie spred 15 rokov a teraz, takmer sa nezmenila

Malomeštiacka pani, ktorá je miestami protivná. Seriálovú Magdalénu Valentovú nemajú diváci príliš v láske, no opak môžno povedať o herečke, ktorá ju stvárňuje. Na sociálnej sieti má vybudovanú pevnú fanúšikovskú základňu a ľudia jej tam píšu pochvalné komentáre za to, aký má herecký talent, no tiež za nadhľad a optimizmus, ktorými je vyzbrojená.
Hereckú legendu Evu Pavlíkovú snáď ešte nikdy nebolo vidieť so zlou náladou. Zakaždým je usmiata, ide z nej veľmi dobrá energia, ktorou nakazí hneď všetkých v miestnosti, a hoci má po 60, zdá sa, akoby čas na ňu zabudol. Zrejme je za tým postoj k životu a pozitívne zmýšľanie, ktoré sa odrážajú na zovňajšku.
Ukázala svoju autentickú tvár
Herečka si zahrala v mnohých inscenáciách a veľakrát stála na divadelných doskách. Je to profesionálka s veľkým „P“, ktorá do každej hereckej roly vždy vloží maximum. V Sľube hrá manželku Štefana Valentu, ktorá sa správa úplne inak než Eva v reálnom živote. Umelkyňa vyniká svojím jedinečným šarmom a prirodzenou krásou. Neženie sa za mladosťou a nesnaží sa oklamať vek rôznymi plastickými ošetreniami a procedúrami. Priznáva vek, no starne s noblesou a gráciou.
Eva Pavlíková patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského herectva. Jej krása je nespochybniteľná, čo ukázala aj na fotografiách, ktoré zverejnila na svojom Instagrame. Zo záberov ide prirodzené čaro a ženskosť. A čo je hlavné, umelkyňa opäť potvrdila, aká vie byť autentická a predviedla znovu svoju skutočnú tvár. Vek je len číslo – nejde iba o obyčajnú frázu, ale o absolútny súhlas minimálne u Evy Pavlíkovej.
Svojim fanúšikom sa pochválila zaujímavými čiernobielymi fotografiami, z ktorých vyznieva krása a hlavne spomínaná prirodzenosť. Nielen z týchto snímok vidieť, aká je herečka vo svojom živote šťastná. Na Instagrame poďakovala fotografovi, ktorý ju zvečnil a pridala i pár slov.
„Zub času pomaly ohlodáva moju tváričku, ale ty to vieš zaznamenať ešte k „real“ svetu. Prvýkrát si ma fotil pri mojej 50… a potom postupne s časom plynúc. Nabudúce sem dám prierez tých 15 rokov, čo ťa poznám a fotky, čo si ma fotil,“ napísala herečka do popisu a zároveň venovala odkaz tomu, kto ju odfotografoval.
