Z tohto ostanú mnohí v nemom úžase. Herečka zo Sľubu ukázala fotografie spred 15 rokov a teraz, takmer sa nezmenila

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Má po 60, no len podľa kalendára.

Malomeštiacka pani, ktorá je miestami protivná. Seriálovú Magdalénu Valentovú nemajú diváci príliš v láske, no opak môžno povedať o herečke, ktorá ju stvárňuje. Na sociálnej sieti má vybudovanú pevnú fanúšikovskú základňu a ľudia jej tam píšu pochvalné komentáre za to, aký má herecký talent, no tiež za nadhľad a optimizmus, ktorými je vyzbrojená. 

Hereckú legendu Evu Pavlíkovú snáď ešte nikdy nebolo vidieť so zlou náladou. Zakaždým je usmiata, ide z nej veľmi dobrá energia, ktorou nakazí hneď všetkých v miestnosti, a hoci má po 60, zdá sa, akoby čas na ňu zabudol. Zrejme je za tým postoj k životu a pozitívne zmýšľanie, ktoré sa odrážajú na zovňajšku.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Irónia v Sľube, ktorá donútila divákov diskutovať: Pýtajú sa, či jedna z postáv zabudla na svoj vlastný názor
2.
Všimnú si každý detail. V Sľube sa opäť nazbieralo množstvo chýb, diváci dokázali, že sledujú seriál pozorne
3.
Jedným prekážajú chyby, iní sa sťažujú na konanie postavy. Diváci seriálu Sľub opäť nešetria slovami kritiky
Zobraziť všetky články (8)

Ukázala svoju autentickú tvár

Herečka si zahrala v mnohých inscenáciách a veľakrát stála na divadelných doskách. Je to profesionálka s veľkým „P“, ktorá do každej hereckej roly vždy vloží maximum. V Sľube hrá manželku Štefana Valentu, ktorá sa správa úplne inak než Eva v reálnom živote. Umelkyňa vyniká svojím jedinečným šarmom a prirodzenou krásou. Neženie sa za mladosťou a nesnaží sa oklamať vek rôznymi plastickými ošetreniami a procedúrami. Priznáva vek, no starne s noblesou a gráciou.

Eva Pavlíková patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského herectva. Jej krása je nespochybniteľná, čo ukázala aj na fotografiách, ktoré zverejnila na svojom Instagrame. Zo záberov ide prirodzené čaro a ženskosť. A čo je hlavné, umelkyňa opäť potvrdila, aká vie byť autentická a predviedla znovu svoju skutočnú tvár. Vek je len číslo – nejde iba o obyčajnú frázu, ale o absolútny súhlas minimálne u Evy Pavlíkovej.

Svojim fanúšikom sa pochválila zaujímavými čiernobielymi fotografiami, z ktorých vyznieva krása a hlavne spomínaná prirodzenosť. Nielen z týchto snímok vidieť, aká je herečka vo svojom živote šťastná. Na Instagrame poďakovala fotografovi, ktorý ju zvečnil a pridala i pár slov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

„Zub času pomaly ohlodáva moju tváričku, ale ty to vieš zaznamenať ešte k „real“ svetu. Prvýkrát si ma fotil pri mojej 50… a potom postupne s časom plynúc. Nabudúce sem dám prierez tých 15 rokov, čo ťa poznám a fotky, čo si ma fotil,“ napísala herečka do popisu a zároveň venovala odkaz tomu, kto ju odfotografoval.

Zreje ako víno

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac