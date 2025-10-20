Z tohto ostanete v šoku. Trpké priznanie Tomáša Maštalíra po dlhých rokoch, ktoré nikto nečakal

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Bojuje s tým celý život.

Známy herec, ktorý hviezdil vo Vine, pôsobí na televíznych obrazovkách a na divadelných pódiách zakaždým sebavedome. Akoby preňho nič nebol problém a neexistuje niečo, čo by ho prekvapilo. Aj preto budú mnohí v nemom úžase, keď sa dozvedia o umelcovi jednu zaujímavú vec.

Zábavná šou Možné je všetko! je v plnom prúde a už nejednu známu osobnosť preverila v zaujímavej úlohe. Siedma epizóda priniesla scénu z nemocničného prostredia, v ktorej sa objavili hviezdy ako česká speváčka Eva Burešová a spomínaný Tomáš Maštalír. Markíza vyspovedala známe tváre, čo v nich vyvoláva prostredie, v ktorom sa pohybujú ľudia v bielych plášťoch.

Foto: Profimedia

Ktorých lekárov príliš nemusí?

Prehovorila česká speváčka, ku ktorej sa pridal tiež slovenský herec a priznal traumu. Celý život s ňou bojuje a vždy v ňom ožije, keď sa ocitne v zubárskom kresle. „Občas je to veľmi podobné ako tu, keď sme to hrali,“ vyšla s pravdou von Eva Burešová.

Tomáš Maštalír sa však rozhovoril viac. „Zubári nie sú moji veľkí kamaráti už od detstva. Jeden z nich mi spôsobil traumu na celý život,“ prezradil herec, ktorý zároveň odtajnil, čo sa mu stalo v ordinácii. „Trhal mi dva zuby naraz bez injekcie,“ vyšiel s pravdou von a potvrdil tak, že zubári nie sú jeho najobľúbenejší lekári.

Foto: Profimedia

Súčasťou scénky bol aj herec Juraj Kemka, ktorému očividne nemocničný pach vôbec neprekáža. „Zubárov mám rád, na rozdiel od Tomiho, takže vďaka tomu mu musím nejakých dohodiť, lebo ja tam chodím veľmi rád, ešte radšej od nich, ale vždy sa v zubárskom kresle cítim naozaj dobre, nie ako tu,“ dodal Juraj s úsmevom a pozrel sa na Evu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sú údajne také drzé, že sa pri nich nedá vydržať. Od slušného správania má týchto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac