Z tohto ostanete v šoku. Trpké priznanie Tomáša Maštalíra po dlhých rokoch, ktoré nikto nečakal

Známy herec, ktorý hviezdil vo Vine, pôsobí na televíznych obrazovkách a na divadelných pódiách zakaždým sebavedome. Akoby preňho nič nebol problém a neexistuje niečo, čo by ho prekvapilo. Aj preto budú mnohí v nemom úžase, keď sa dozvedia o umelcovi jednu zaujímavú vec.
Zábavná šou Možné je všetko! je v plnom prúde a už nejednu známu osobnosť preverila v zaujímavej úlohe. Siedma epizóda priniesla scénu z nemocničného prostredia, v ktorej sa objavili hviezdy ako česká speváčka Eva Burešová a spomínaný Tomáš Maštalír. Markíza vyspovedala známe tváre, čo v nich vyvoláva prostredie, v ktorom sa pohybujú ľudia v bielych plášťoch.
Ktorých lekárov príliš nemusí?
Prehovorila česká speváčka, ku ktorej sa pridal tiež slovenský herec a priznal traumu. Celý život s ňou bojuje a vždy v ňom ožije, keď sa ocitne v zubárskom kresle. „Občas je to veľmi podobné ako tu, keď sme to hrali,“ vyšla s pravdou von Eva Burešová.
Tomáš Maštalír sa však rozhovoril viac. „Zubári nie sú moji veľkí kamaráti už od detstva. Jeden z nich mi spôsobil traumu na celý život,“ prezradil herec, ktorý zároveň odtajnil, čo sa mu stalo v ordinácii. „Trhal mi dva zuby naraz bez injekcie,“ vyšiel s pravdou von a potvrdil tak, že zubári nie sú jeho najobľúbenejší lekári.
Súčasťou scénky bol aj herec Juraj Kemka, ktorému očividne nemocničný pach vôbec neprekáža. „Zubárov mám rád, na rozdiel od Tomiho, takže vďaka tomu mu musím nejakých dohodiť, lebo ja tam chodím veľmi rád, ešte radšej od nich, ale vždy sa v zubárskom kresle cítim naozaj dobre, nie ako tu,“ dodal Juraj s úsmevom a pozrel sa na Evu.
Nahlásiť chybu v článku