Sú údajne také drzé, že sa pri nich nedá vydržať. Od slušného správania má týchto 5 celebrít ďaleko

Foto: SITA

Jana Petrejová
Málokto by to o nich povedal.

Na televíznych obrazovkách pôsobia vždy usmiato a milo, ochotne rozdávajú autogramy, o ktoré ich poprosia fanúšikovia a niektorí hlásajú, že s nimi možno rátať pri podpore nejakej charity. V súkromí sa však menia na ľudí, s ktorými by ste určite nechceli mať nič spoločné.

Od netradičných požiadaviek až po nadávky a výbuchy hnevu. Niektoré známe osobnosti si uvedomujú svoju slávu a úspech, čo im zrejme udrelo do hlavy. Výsledkom je ich hrubé správanie, ktoré ukazujú v reálnom živote, zatiaľ čo na obrazovkách pôsobia bezchybne. Nemenované osoby z ich brandže, fanúšikovia a ľudia z Redditu prehovorili o svojich skúsenostiach so známymi osobnosťami, ako píše portál Poptales.

Rihanna

Speváčka, známa pod prezývkou RiRi, je síce preslávená svojimi hitmi, ale nikto by nečakal, že v roku 2013 niekoho doslova udrie mikrofónom. Incident, ku ktorému došlo potom, čo fanúšik chytil Rihannu za ruku, bol zachytený na kameru a šírený online. Rihanna v reakcii na dnes už vymazaný tweet napísala okrem vulgarizmu fakt, že ju „fanúšik nechcel pustiť“, takže to nebolo nechtiac.

Foto: SITA

Ak by ste si mysleli, že ide o jednorazový počin, ste na omyle. Jeden fanúšik z Redditu prezradil pikošku: „Moja žena pracovala v súkromnej leteckej spoločnosti a Rihanna bola jednou z klientok. Jedlo, ktoré si objednala, nakoniec nedostala, takže sa podávalo iné menu. Taniere a príbory vyhodila v záchvate hnevu do vzduchu vo vnútri lietadla. Bola neskutočne drzá.“

Jennifer Lopez

