Z tohto budú mať mnohí zimomriavky. Veštec vyslovil začiatkom roka predpoveď o Meghan Markle, ktorá sa už začala napĺňať

Brazílsky veštec prezývaný „žijúci Nostradamus“ vydal začiatkom tohto roka zaujímavú predpoveď o Meghan Markle – a vyzerá to tak, že sa už začína napĺňať. 39-ročný Athos Salomé, údajný prorok a brazílsky veštec, vraj predpovedal desiatky globálnych katastrof a udalostí, čím si vyslúžil prezývku, ktorá ho prirovnáva k francúzskemu astrológovi.
Pôvodný Nostradamus, vlastným menom Michel de Nostredame, bol slávny veštec, ktorý sa narodil v roku 1503 a zomrel v roku 1566. Dnes Salomé, ktorý je tiež influencerom, získal podobnú reputáciu, keďže údajne predpovedal pandémiu Covid-19 a smrť kráľovnej Alžbety. Mystik sa tento týždeň dostal na titulné stránky novín, keďže sa opäť objavila jeho aprílová predpoveď, pričom jedna z predpovedí sa má naplniť už o niekoľko mesiacov, ako píše Tyla.
Čo predikoval?
V rozhovore pre DailyMail Salomé tvrdil, že v kráľovskej rodine dôjde k „významnej udalosti – pravdepodobne spojenej so zdravím kľúčového člena“, ktorá sa uskutoční „medzi koncom roka 2025 a začiatkom 2026“. Veštec konkrétne predpovedal: „Pre verejnosť sa vzťah medzi Sussexovcami a britskou kráľovskou rodinou javí ako nekonečný cyklus napätia. Toto karmické rodinné vlákno sa začne rozmotávať niekedy v období koncom roka 2025 a začiatkom roka 2026, vyvolané významnou udalosťou v kráľovskej rodine. Bude to zrejme súvisieť so zdravím jedného člena.“
Ako dodal, výsledkom bude podľa neho tiež: „Návrat do Spojeného kráľovstva a krehké prímerie s kráľom Karolom a princeznou Eugéniou.“ Uviedol však aj to, že princ William „zostáva bodom zlomu“. Prorok sa vyjadril aj o manželke princa Harryho, pričom ide o zmes pozitív aj negatív. Predvída „rastúci konflikt“ medzi Meghan a Netflixom, ktorý podľa mystika nakoniec povedie k ich ukončeniu spolupráce, ako aj ďalšie „logistické prekážky“ pre značku vojvodkyne Meghan As Ever.
„Meghanin imidž bude čeliť najtvrdšej skúške koncom roka 2025. Predvídam explozívne odhalenia od bývalých zamestnancov alebo odcudzených spojencov. Kritika dosiahne bod varu a Meghan sa v reakcii na to v priebehu roka 2026 stiahne z centra pozornosti,“ predpovedal Salomé. Po svojom „ústupe z centra pozornosti“ v budúcom roku veštec predpovedal, že Meghan sa neskôr „znovu objaví“ s novým zameraním na „sociálne kauzy, najmä vzdelávanie dievčat a duševné zdravie žien“.
