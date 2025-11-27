Z tohto budú mať mnohí zimomriavky. Veštec vyslovil začiatkom roka predpoveď o Meghan Markle, ktorá sa už začala napĺňať

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Brazílsky veštec Athos Salomé sa ešte v apríli podelil o predtuchu týkajúcu sa vojvodkyne.

Brazílsky veštec prezývaný „žijúci Nostradamus“ vydal začiatkom tohto roka zaujímavú predpoveď o Meghan Markle – a vyzerá to tak, že sa už začína napĺňať. 39-ročný Athos Salomé, údajný prorok a brazílsky veštec, vraj predpovedal desiatky globálnych katastrof a udalostí, čím si vyslúžil prezývku, ktorá ho prirovnáva k francúzskemu astrológovi.

Pôvodný Nostradamus, vlastným menom Michel de Nostredame, bol slávny veštec, ktorý sa narodil v roku 1503 a zomrel v roku 1566. Dnes Salomé, ktorý je tiež influencerom, získal podobnú reputáciu, keďže údajne predpovedal pandémiu Covid-19 a smrť kráľovnej Alžbety. Mystik sa tento týždeň dostal na titulné stránky novín, keďže sa opäť objavila jeho aprílová predpoveď, pričom jedna z predpovedí sa má naplniť už o niekoľko mesiacov, ako píše Tyla.

Čo predikoval?

V rozhovore pre DailyMail Salomé tvrdil, že v kráľovskej rodine dôjde k „významnej udalosti – pravdepodobne spojenej so zdravím kľúčového člena“, ktorá sa uskutoční „medzi koncom roka 2025 a začiatkom 2026“. Veštec konkrétne predpovedal: Pre verejnosť sa vzťah medzi Sussexovcami a britskou kráľovskou rodinou javí ako nekonečný cyklus napätia. Toto karmické rodinné vlákno sa začne rozmotávať niekedy v období koncom roka 2025 a začiatkom roka 2026, vyvolané významnou udalosťou v kráľovskej rodine. Bude to zrejme súvisieť so zdravím jedného člena.“

Foto: SITA

Ako dodal, výsledkom bude podľa neho tiež: „Návrat do Spojeného kráľovstva a krehké prímerie s kráľom Karolom a princeznou Eugéniou.“ Uviedol však aj to, že princ William „zostáva bodom zlomu“. Prorok sa vyjadril aj o manželke princa Harryho, pričom ide o zmes pozitív aj negatív. Predvída „rastúci konflikt“ medzi Meghan a Netflixom, ktorý podľa mystika nakoniec povedie k ich ukončeniu spolupráce, ako aj ďalšie „logistické prekážky“ pre značku vojvodkyne Meghan As Ever.

Foto: SITA

„Meghanin imidž bude čeliť najtvrdšej skúške koncom roka 2025. Predvídam explozívne odhalenia od bývalých zamestnancov alebo odcudzených spojencov. Kritika dosiahne bod varu a Meghan sa v reakcii na to v priebehu roka 2026 stiahne z centra pozornosti,“ predpovedal Salomé. Po svojom „ústupe z centra pozornosti“ v budúcom roku veštec predpovedal, že Meghan sa neskôr „znovu objaví“ s novým zameraním na „sociálne kauzy, najmä vzdelávanie dievčat a duševné zdravie žien“.

Niečo sa už naplnilo

