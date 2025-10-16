Z tisícky zamestnancov ostala necelá stovka, známa slovenská firma sa musí zachraňovať. Súdy požiadala o reštrukturalizáciu

Ilustračná foto: Facebook (OMS Lighting)

Jakub Baláž
Inovatívny slovenský výrobca ešte pred pár rokmi hlásil rekordné tržby a zamestnával zhruba tisíc ľudí. V súčasnosti žiada súdy o ochranu pred veriteľmi.

Podnikanie senickej rodinnej firmy OMS Lighting sa začalo v roku 1995. Založil ju oceňovaný biznismen Vladimír Levársky, ktorý z nej dokázal vybudovať úspešného a konkurencieschopného hráča na trhu s LED svietidlami. Situácia sa však v uplynulých rokoch zmenila a spoločnosť musí v súčasnosti riešiť plán na záchranu. Ten, zdá sa, môže byť úspešný.

Kým ešte v roku 2013 boli tržby firmy na úrovni 70 miliónov eur, vlani to už bolo iba 2,94 milióna eur. Zároveň sa minulý rok z akciovky stiahol Ivan Kmotrík, ktorý do nej vstúpil s cieľom stabilizácie podniku. Stalo sa tak po relatívne úspešnom roku 2023, v ktorom OMS Lighting po dlhej dobe vykázala zisk, aj keď výsledky do veľkej miery ovplyvnil predaj majetku za zhruba 11 miliónov eur.

Ako teraz upozornil portál Forbes, okolnosti sa opäť zmenili a spoločnosť požiadala súdy o reštrukturalizáciu.

Napriek tomu, že scenár reštrukturalizácie nebol plánovaný, v súčasnosti to považujeme za najvhodnejšie možné riešenie,“ uviedol pre magazín člen predstavenstva OMS Daniel Levársky.

Pomôcť môže nový investor

V rámci reštrukturalizačného konania budú súdy zisťovať, či môže byť tento proces úspešný. OMS bude musieť splatiť aspoň polovicu svojich záväzkov a plán na ozdravenie musia navyše schváliť aj samotní veritelia. Celková výška dlhov akciovky momentálne nie je známa, no z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že v súčasnosti dlží 333-tisíc eur Sociálnej poisťovni a viac ako 45-tisíc eur zdravotným poisťovniam.

Reprofoto: Finstat

Firma vlani po ziskovom roku prerobila takmer milión eur, no ako pre Denník E ešte nedávno povedal zakladateľ, budúci rok by mal byť vďaka zmene zamerania oveľa lepší. Pomôcť by navyše mohol aj nový investor z Dánska, ktorý v spoločnosti kúpil 30-percentný podiel. Vďaka nemu má OMS aktuálne približne 40 aktívnych zákazníkov a projekty v hodnote zhruba pol milióna eur mesačne.

Otázne ostáva, ako sa spomínané plány budú realizovať počas reštrukturalizácie. Vo firme stále pracuje necelá stovka zamestnancov, čo je iba zlomok pracovnej sily, ktorá bola v podniku zamestnaná v najlepších časoch. Levársky v tej dobe štedro dotoval napríklad aj senický futbalový klub.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový lacný reťazec otvoril prvú slovenskú predajňu, množstvo produktov predáva pod 3 eurá. Pozrite sa,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac