Z tisícky zamestnancov ostala necelá stovka, známa slovenská firma sa musí zachraňovať. Súdy požiadala o reštrukturalizáciu

Podnikanie senickej rodinnej firmy OMS Lighting sa začalo v roku 1995. Založil ju oceňovaný biznismen Vladimír Levársky, ktorý z nej dokázal vybudovať úspešného a konkurencieschopného hráča na trhu s LED svietidlami. Situácia sa však v uplynulých rokoch zmenila a spoločnosť musí v súčasnosti riešiť plán na záchranu. Ten, zdá sa, môže byť úspešný.
Kým ešte v roku 2013 boli tržby firmy na úrovni 70 miliónov eur, vlani to už bolo iba 2,94 milióna eur. Zároveň sa minulý rok z akciovky stiahol Ivan Kmotrík, ktorý do nej vstúpil s cieľom stabilizácie podniku. Stalo sa tak po relatívne úspešnom roku 2023, v ktorom OMS Lighting po dlhej dobe vykázala zisk, aj keď výsledky do veľkej miery ovplyvnil predaj majetku za zhruba 11 miliónov eur.
Ako teraz upozornil portál Forbes, okolnosti sa opäť zmenili a spoločnosť požiadala súdy o reštrukturalizáciu.
„Napriek tomu, že scenár reštrukturalizácie nebol plánovaný, v súčasnosti to považujeme za najvhodnejšie možné riešenie,“ uviedol pre magazín člen predstavenstva OMS Daniel Levársky.
Pomôcť môže nový investor
V rámci reštrukturalizačného konania budú súdy zisťovať, či môže byť tento proces úspešný. OMS bude musieť splatiť aspoň polovicu svojich záväzkov a plán na ozdravenie musia navyše schváliť aj samotní veritelia. Celková výška dlhov akciovky momentálne nie je známa, no z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že v súčasnosti dlží 333-tisíc eur Sociálnej poisťovni a viac ako 45-tisíc eur zdravotným poisťovniam.
Firma vlani po ziskovom roku prerobila takmer milión eur, no ako pre Denník E ešte nedávno povedal zakladateľ, budúci rok by mal byť vďaka zmene zamerania oveľa lepší. Pomôcť by navyše mohol aj nový investor z Dánska, ktorý v spoločnosti kúpil 30-percentný podiel. Vďaka nemu má OMS aktuálne približne 40 aktívnych zákazníkov a projekty v hodnote zhruba pol milióna eur mesačne.
Otázne ostáva, ako sa spomínané plány budú realizovať počas reštrukturalizácie. Vo firme stále pracuje necelá stovka zamestnancov, čo je iba zlomok pracovnej sily, ktorá bola v podniku zamestnaná v najlepších časoch. Levársky v tej dobe štedro dotoval napríklad aj senický futbalový klub.
