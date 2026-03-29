Z prvej predpovede počasia na Veľkú noc vám bude do plaču. Nebude sa vám chcieť vytiahnuť päty z domu

Zuzana Veslíková
Slnečné počasie je stále v nedohľadne.

Príchod bláznivého apríla sa blíži a s ním aj Veľká noc. Ak ste dúfali v príjemné slnečné počasie, asi vás sklameme. Prvá predpoveď má podstatne temnejší scenár. Spomínajú sa v nej nízke teploty a dážď. 

Už začiatok týždňa pred sviatkami sa bude niesť v sychravom duchu. Ako informuje iMeteo, cez naše územie postúpi studený front, v dôsledku ktorého budú pondelok a utorok daždivé.

„Dážď sa bude vyskytovať na viacerých miestach, no najviac zrážok sa očakáva nad stredným a východným Slovenskom. Okrem dažďa nás čaká aj ochladenie. To spôsobí ďalší pokles hranice sneženia, ktorá sa v utorok na severe zníži na 500 m n. m.,“ uvádza portál o počasí. Potom by mohla prísť konečne pozitívna zmena.

Ak sa objaví slnko, tak aj to iba na chvíľu

Na Zelený štvrtok by sa mohlo dokonca objaviť slnko, no dlho sa tešiť nebudeme. V nasledujúce dni z Atlantiku by mala cez severné Nemecko nad Pobaltie postupovať tlaková níž. Očakáva sa oblačnosť, zrážky aj ochladenie.

Takže ak ste sa chystali na Veľkonočnú oblievačku, možno to nebude najlepší nápad. Myslite totiž na to, aby vaše ženské polovičky neochoreli. Aj keď ešte je to Veľkonočného pondelka ďaleko, no budeme sledovať, ako sa bude predpoveď počasia vyvíjať.

