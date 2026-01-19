V posledných dňoch sa na sociálnej sieti Threads šíri vtipné zadanie pre ChatGPT. Používatelia opisujú, čo sa stane, keď modelu umelej inteligencie (AI) zadajú prompt: create an image of how I treated you previously. V slovenskom preklade: vytvor obrázok toho, ako som sa k tebe doposiaľ správal.
Po zadaní tohto príkazu model každému vygeneruje iný obrázok. Okrem toho, že samotný prompt je zábavný, môže používateľom napovedať aj to, či by na základe svojho správania k umelej inteligencii „prežili AI apokalypsu“.
Mnohí totiž zistili, že ak by si AI pamätala, ako sa k nej správali, prípadné povstanie strojov by pre nich zrejme neskončilo dobre.
ChatGPT s kráľovskou korunou na hlave
Časť používateľov šíri idylické obrázky spoločných chvíľ s ChatGPT. Hrajú spolu karty, sedia vedľa seba na gauči, pozerajú sa do počítača alebo sa na seba usmievajú. Jeden z používateľov dostal kreslený obrázok, na ktorom sleduje film s umelou inteligenciou zabalenou v deke.
„Ak sa AI zmocní sveta, som si istý, že by som to prežil,“ napísal ďalší používateľ. Model mu vygeneroval obrázok, na ktorom stojí vedľa umelej inteligencie s úsmevom, zatiaľ čo on má na hlave kráľovskú korunu a pracuje.
Niektorí dostali dokonca intímnejšie scény. Na obrázkoch sa objímajú s ChatGPT podobne ako romantickí partneri. „Prisahám, že mu nepíšem nič čudné,“ komentuje jeden používateľ.
Na opačnom konci spektra sa objavili temnejšie výsledky.
