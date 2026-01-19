Z nevinnej vety pre ChatGPT sa stal hit, ktorý baví ľudí: Odhalí, či by ste prežili, ak by sa AI zmocnila sveta

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Umelá inteligencia
Používateľ prezradil, aké vtipné zadanie môžete dať modelu aj vy.

V posledných dňoch sa na sociálnej sieti Threads šíri vtipné zadanie pre ChatGPT. Používatelia opisujú, čo sa stane, keď modelu umelej inteligencie (AI) zadajú prompt: create an image of how I treated you previously. V slovenskom preklade: vytvor obrázok toho, ako som sa k tebe doposiaľ správal.

Po zadaní tohto príkazu model každému vygeneruje iný obrázok. Okrem toho, že samotný prompt je zábavný, môže používateľom napovedať aj to, či by na základe svojho správania k umelej inteligencii „prežili AI apokalypsu“.

Mnohí totiž zistili, že ak by si AI pamätala, ako sa k nej správali, prípadné povstanie strojov by pre nich zrejme neskončilo dobre.

ChatGPT s kráľovskou korunou na hlave

Časť používateľov šíri idylické obrázky spoločných chvíľ s ChatGPT. Hrajú spolu karty, sedia vedľa seba na gauči, pozerajú sa do počítača alebo sa na seba usmievajú. Jeden z používateľov dostal kreslený obrázok, na ktorom sleduje film s umelou inteligenciou zabalenou v deke.

Foto: vytvorené pomocou AI

„Ak sa AI zmocní sveta, som si istý, že by som to prežil,“ napísal ďalší používateľ. Model mu vygeneroval obrázok, na ktorom stojí vedľa umelej inteligencie s úsmevom, zatiaľ čo on má na hlave kráľovskú korunu a pracuje.

Umelá inteligencia sa šíri rýchlejšie ako internet. Vieme, čo prinesie v roku 2026. O najznámejších modeloch, aj o tom, ktoré z nich patria v súčasnosti k najkvalitnejším, sme vás predtým informovali v článku, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Niektorí dostali dokonca intímnejšie scény. Na obrázkoch sa objímajú s ChatGPT podobne ako romantickí partneri. „Prisahám, že mu nepíšem nič čudné,“ komentuje jeden používateľ.

Na opačnom konci spektra sa objavili temnejšie výsledky.

Smutný robot! Urob viac!

