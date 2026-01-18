Slovensko má 22,1 % aktívnych používateľov umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z najnovšej správy Microsoft AI Diffusion Report 2025.
Krajiny s najvyššou mierou využívania umelej inteligencie sú Spojené arabské emiráty (59 %), Singapur (58 %), Nórsko (45,3 %) a Írsko (41,7 %).
AI dosiahla viac ako miliardu používateľov za menej ako tri roky, čo je rýchlejší nástup, ako sa kedysi šíril internet, smartfóny či sociálne siete. Podľa spoločnosti Microsoft v roku 2026 vstupuje AI do novej fázy, ktorá je charakterizovaná reálnym vplyvom na svet a ktorá naberie ešte vyššie obrátky.
Umelá inteligencia musí mať dôveru ako mlieko v obchode
„AI už nie je vyhradená len pre priemyselných gigantov. Jej demokratizácia sprístupňuje inovácie všetkým – od startupov po verejné inštitúcie. AI odstraňuje bariéry – nemusíte mať vlastný výskumný tím, nemusíte vlastniť dátové centrá, stačí vám prístup do cloudu a schopnosť integrovať túto technológiu do svojich procesov,“ priblížil Michal Stachník, generálny riaditeľ Microsoft Česko a Slovensko, ktorý verí, že využívanie AI naberie v roku 2026 na obrátkach.
Keď sa podľa Stachníka hovorí o bezpečnosti a dôvere v AI, páči sa mu porovnanie s mliekom.
„Keď kupujete mlieko v obchode, nerozmýšľate nad tým – viete, že je bezpečné. Veríte, že produkt spĺňa normy. Ten istý princíp musí platiť aj pre umelú inteligenciu: normy zvyšujú dôveru, dôvera zvyšuje prijatie, prijatie posilňuje ekonomiku. Dôvera v technológiu je absolútne kľúčová pre jej široké prijatie,“ doplnil.
Zdravotná starostlivosť je podľa Stachníka jednou z oblastí, kde AI prinesie v roku 2026 skutočný prelom. Slovensko zápasí s nedostatkom zdravotníckeho personálu a so starnutím obyvateľstva.
„Umelá inteligencia môže zdravotníckych pracovníkov zbaviť administratívnych a rutinných úloh. AI nie je robotický lekár, ale nástroj, ktorý dáva lekárom viac času na skutočnú prácu s pacientmi,“ vysvetlil Stachník.
Nahlásiť chybu v článku