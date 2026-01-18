Blíži sa prelom: Umelá inteligencia sa šíri rýchlejšie ako internet. Vieme, čo prinesie v roku 2026

V roku 2026 nebude AI len sumarizovať články, odpovedať na otázky a písať správy.

Slovensko má 22,1 % aktívnych používateľov umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z najnovšej správy Microsoft AI Diffusion Report 2025.

Krajiny s najvyššou mierou využívania umelej inteligencie sú Spojené arabské emiráty (59 %), Singapur (58 %), Nórsko (45,3 %) a Írsko (41,7 %).

O najznámejších modeloch, aj o tom, ktoré z nich patria v súčasnosti k najkvalitnejším, sme vás predtým informovali v článku, ktorý nájdete na tomto odkaze.

AI dosiahla viac ako miliardu používateľov za menej ako tri roky, čo je rýchlejší nástup, ako sa kedysi šíril internet, smartfóny či sociálne siete. Podľa spoločnosti Microsoft v roku 2026 vstupuje AI do novej fázy, ktorá je charakterizovaná reálnym vplyvom na svet a ktorá naberie ešte vyššie obrátky.

Umelá inteligencia musí mať dôveru ako mlieko v obchode

„AI už nie je vyhradená len pre priemyselných gigantov. Jej demokratizácia sprístupňuje inovácie všetkým – od startupov po verejné inštitúcie. AI odstraňuje bariéry – nemusíte mať vlastný výskumný tím, nemusíte vlastniť dátové centrá, stačí vám prístup do cloudu a schopnosť integrovať túto technológiu do svojich procesov,“ priblížil Michal Stachník, generálny riaditeľ Microsoft Česko a Slovensko, ktorý verí, že využívanie AI naberie v roku 2026 na obrátkach.

Keď sa podľa Stachníka hovorí o bezpečnosti a dôvere v AI, páči sa mu porovnanie s mliekom.

Ilustračná foto: Unsplash

„Keď kupujete mlieko v obchode, nerozmýšľate nad tým – viete, že je bezpečné. Veríte, že produkt spĺňa normy. Ten istý princíp musí platiť aj pre umelú inteligenciu: normy zvyšujú dôveru, dôvera zvyšuje prijatie, prijatie posilňuje ekonomiku. Dôvera v technológiu je absolútne kľúčová pre jej široké prijatie,“ doplnil.

Zdravotná starostlivosť je podľa Stachníka jednou z oblastí, kde AI prinesie v roku 2026 skutočný prelom. Slovensko zápasí s nedostatkom zdravotníckeho personálu a so starnutím obyvateľstva.

Vytváranie obrázkov pomocou umelej inteligencie (AI) je čoraz jednoduchšie. Vedci teraz ukázali, ako si môžete vytrénovať oko na ich odhalenie.

„Umelá inteligencia môže zdravotníckych pracovníkov zbaviť administratívnych a rutinných úloh. AI nie je robotický lekár, ale nástroj, ktorý dáva lekárom viac času na skutočnú prácu s pacientmi,“ vysvetlil Stachník.

V roku 2026 prejde do hybridnej fázy

