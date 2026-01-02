Veľké porovnanie najznámejších modelov AI odhalilo všetko: Vieme, či je lepší ChatGPT alebo Gemini

Aby sme odpovedali na túto otázku pre používateľov, ktorí chcú využívať modely pri bádaní vo svete aktuálnych tém, zvážili sme najprv analýzu spoľahlivosti pri zhromažďovaní správ a vykonávaní výskumu najlepších AI nástrojov, ktorú vykonal portál Website Planet. Každému nástroju položili sériu otázok v 11 kategóriách vrátane historického výskumu, porovnávania produktov alebo špecializovaných technických informácií.
Odpovede hodnotili na základe súboru kritérií, ako napríklad aktuálnosť informácií, prítomnosť zdrojov či referencií a relevancia poskytnutých zdrojov.
Výsledky zverejnil portál v novembri 2025 a takýto bol ich verdikt.
Ako skončili modely v porovnaní?
ChatGPT produkoval aktuálne, presné a dobre organizované odpovede, a to vo viac ako 90 % testov. Pre svoje dáta však neposkytol žiadne zdroje ani referencie, čo výrazne ovplyvnilo jeho spoľahlivosť pre spravodajstvo a výskum.
Perplexity AI sa stala druhým najspoľahlivejším zdrojom na vykonávanie výskumu zo všetkých nástrojov v štúdii. V prvej výzve uviedla viacero dôveryhodných zdrojov informácií.
Bing poskytol kvalitné informácie pre všetky otázky okrem jednej, na ktorú odpovedať nevedel. Uviedol renomované zdroje vo viac ako polovici (56 %) svojich odpovedí, ale v štyroch zo svojich výstupov (36 %) citoval nespoľahlivé zdroje.
Mistral AI a Claude neposkytli informácie v reálnom čase, čo z nich vytvorilo do značnej miery nespoľahlivý zdroj pri skúmaní aktuálnych udalostí a rýchlo sa vyvíjajúcich tém. Mistral AI bol naposledy aktualizovaný v októbri 2023, Claude mal v čase analýzy informácie iba do apríla 2024.
