Veľké porovnanie najznámejších modelov AI odhalilo všetko: Vieme, či je lepší ChatGPT alebo Gemini

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Umelá inteligencia
Ako skončili modely v rôznom porovnávaní?

Aby sme odpovedali na túto otázku pre používateľov, ktorí chcú využívať modely pri bádaní vo svete aktuálnych tém, zvážili sme najprv analýzu spoľahlivosti pri zhromažďovaní správ a vykonávaní výskumu najlepších AI nástrojov, ktorú vykonal portál Website Planet. Každému nástroju položili sériu otázok v 11 kategóriách vrátane historického výskumu, porovnávania produktov alebo špecializovaných technických informácií.

Odpovede hodnotili na základe súboru kritérií, ako napríklad aktuálnosť informácií, prítomnosť zdrojov či referencií a relevancia poskytnutých zdrojov.

Viac z témy Umelá inteligencia:
1.
Teroristický útok v Sydney: Umelá inteligencia na sociálnej sieti šírila hoaxy, nie je to prvýkrát
2.
Niektorí ste si to už možno všimli: Googlovanie sa výrazne zmenilo, novinka je konečne prístupná aj na Slovensku
3.
„V našej firme sa chce zamestnať umelá inteligencia.“ Toto nie je vtip, množstvo falošných uchádzačov o zamestnanie rastie
Zobraziť všetky články (18)

Výsledky zverejnil portál v novembri 2025 a takýto bol ich verdikt.

Ako skončili modely v porovnaní?

ChatGPT produkoval aktuálne, presné a dobre organizované odpovede, a to vo viac ako 90 % testov. Pre svoje dáta však neposkytol žiadne zdroje ani referencie, čo výrazne ovplyvnilo jeho spoľahlivosť pre spravodajstvo a výskum.

Perplexity AI sa stala druhým najspoľahlivejším zdrojom na vykonávanie výskumu zo všetkých nástrojov v štúdii. V prvej výzve uviedla viacero dôveryhodných zdrojov informácií.

Ilustračná foto: Pexels

Bing poskytol kvalitné informácie pre všetky otázky okrem jednej, na ktorú odpovedať nevedel. Uviedol renomované zdroje vo viac ako polovici (56 %) svojich odpovedí, ale v štyroch zo svojich výstupov (36 %) citoval nespoľahlivé zdroje.

Mistral AI a Claude neposkytli informácie v reálnom čase, čo z nich vytvorilo do značnej miery nespoľahlivý zdroj pri skúmaní aktuálnych udalostí a rýchlo sa vyvíjajúcich tém. Mistral AI bol naposledy aktualizovaný v októbri 2023, Claude mal v čase analýzy informácie iba do apríla 2024.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac