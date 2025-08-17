Z klubu vytiahli troch mŕtvych, osem osôb sa zranilo. New York v noci poznačil ďalší brutálny incident

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
TASR
Strelcov bolo podľa polície viacero, zatiaľ však nezadržali nikoho.

Troch mŕtvych a osem zranených si v nedeľu nadránom vyžiadala streľba v klube v newyorskej mestskej časti Brooklyn. Strelcov bolo podľa polície viacero, zatiaľ nikoho nezadržali, informuje TASR podľa správy stanice NBC News.

Podľa úradov k streľbe v preplnenom klube Taste Of The City Lounge v štvrti Crown Hights viedla hádka. Na mieste sa našlo najmenej 36 nábojníc a neďaleko aj strelná zbraň. Či súvisí s daným incidentom, polícia zisťuje. Obeťami sa stali traja muži; dvaja vo veku 27 a 35 rokov, pri poslednom je vek neznámy. Osem ďalších ľudí previezli do nemocníc s menej závažnými zraneniami, ich život nie je v ohrození.

Komisárka newyorskej polície Jessica Tischová na tlačovej konferencii povedala, že bolo spustené vyšetrovanie, avšak podozrivých zatiaľ neidentifikovali, ani nikoho nevzali do väzby.

K streľbe v tom istom bare došlo aj v novembri 2024, vtedy si však nikto o život neprišiel. Mesto New York podľa agentúry AP zaznamenalo tento rok rekordne nízky počet prípadov násilia spojeného so zbraňami. „Niečo takéto je, samozrejme, vďaka Bohu výnimka a je to strašná vec, ktorá sa stala dnes ráno, ale budeme to vyšetrovať a prídeme na to, čo sa vlastne stalo,“ dodala Tischová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dohodnuté bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sú vraj prelomové. Witkoff hovorí o kľúčovom ústupku pre nášho…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac