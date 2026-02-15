Z kedysi mužskej domény je spoločné rozhodnutie: Ženy pri kúpe auta posilňujú vplyv a menia dlhoročné stereotypy

Muži a ženy pristupujú ku kúpe ojazdeného auta rozdielne, no ich preferencie sa v posledných rokoch čoraz viac približujú. Kým muži najviac preferujú SUV, dieselové motory a sivú farbu, ženy častejšie volia hatchbacky, benzín a bielu. U oboch pohlaví však výrazne rastie obľuba automatickej prevodovky či pohonu 4×4.
Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna, ktorú pripravila pri príležitosti sviatku svätého Valentína. Analýza nákupných preferencií z rokov 2019 až 2026 ukazuje, že podiel žien medzi kupujúcimi ojazdených áut rastie.
Palivo a karoséria ako hlavné rozdiely
Kým v roku 2019 tvorili 27 percent zákazníkov, v roku 2025 aj 2026 je to už 31 percent. Podiel mužov tak klesol zo 73 na 69 percent. „Zásadné rozhodnutie o kúpe konkrétneho modelu auta tak čoraz častejšie nie je len jeho, ale aj jej rozhodnutím. Muži a ženy sa možno líšia v detailoch, no trendy ukazujú jasne – pri výbere auta hľadajú to isté: bezpečnosť, spoľahlivosť, pohodlie a istotu do budúcnosti,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.
Preferencie pri výbere paliva zostávajú jednou z oblastí, kde sú rozdiely najvýraznejšie. Muži dlhodobo balansujú medzi benzínom a dieselom, pričom popularita diesela u nich za sedem rokov klesla o sedem percentuálnych bodov. V roku 2026 predstavuje podiel dieslových áut 45,5 percenta a benzínových 46,7 percenta.
Ženy jednoznačne preferujú benzínové motory, ktoré si v roku 2026 vybrali v 58 percentách prípadov. Spoločným trendom je rastúci záujem o hybridné a elektrické pohony. Medzi najrýchlejšie rastúce segmenty patria vozidlá SUV. U mužov stúpol ich podiel z 19 na viac než 30 percent, u žien z necelých 17 na takmer 30 percent. Ženy síce stále najčastejšie volia hatchbacky (34,5 percent), ich podiel však výrazne klesá.
Automat a 4×4 získavajú na popularite
Tretím najobľúbenejším typom karosérie je u oboch pohlaví kombi. Výrazným trendom je nárast popularity automatickej prevodovky. U mužov jej podiel vzrástol zo 17 percent v roku 2019 na takmer 36 percent v roku 2026, u žien zo 16 na viac než 33 percent. Manuálna prevodovka tak postupne stráca dominantné postavenie. Podiel vozidiel s pohonom všetkých kolies rastie u oboch skupín.
Kým v roku 2019 si 4×4 vybralo 14 percent mužov a necelých 10 percent žien, v roku 2026 je to už takmer 19 percent mužov a viac než 15 percent žien. Najobľúbenejšími farbami sú naďalej biela, sivá a čierna. Ženy si čoraz častejšie vyberajú bielu, v roku 2026 tvorila približne štvrtinu ich nákupov. Muži najčastejšie siahajú po sivej farbe (23 percent), no rastie aj ich záujem o bielu.
Výrazné farby ako oranžová, zelená či žltá sa objavujú len v jednom až dvoch percentách prípadov. Dlhodobou jednotkou medzi značkami je Škoda Auto s približne štvrtinovým podielom u oboch pohlaví. U žien nasledujú značky Kia a Volkswagen, u mužov je druhý Hyundai a tretia Kia. Medzi konkrétnymi modelmi je u mužov aj žien dlhodobo na čele Škoda Octavia pred modelom Škoda Fabia. Tretie miesto patrí u mužov modelu Kia Sportage a u žien modelu Volkswagen Passat.
