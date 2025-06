Z jeho roztomilej hlášky sa každému roztopí srdce. Neuveríte, čo rozkošné povedal Adele Vinczeovej syn Maxík

Čím ďalej, tým viac sa prejavuje. Už neraz úspešná moderátorka priznala, že v Maxíkovej spoločnosti je veľká zábava. Nuda ani zďaleka nehrozí, za čo môžu jeho zvedavé otázky pri objavovaní sveta i vtipné hlášky, ktorými baví svoju mamu. Zdá sa, že z neho rastie múdry a šikovný chlapec, za čo môže výchova slávneho páru, ktorý mu venuje všetok svoj voľný čas. Príchodom adoptívneho synčeka do rodiny spravila kedysi vyťažená moderátorka veľkú zmenu.

Ako uviedla nedávno Adela Vinczeová, prvýkrát v živote sa ocitla v situácii, kedy nezápasí s nedostatkom času. Zvoľnila pracovné tempo a povedala rázne „nie“ pracovným ponukám a celkovo vyťaženému životu. V súčasnosti sa venuje hlavne svojej tolkšou Trochu inak, ktorá je očividne jej srdcovkou. Zvyšok času trávi so svojím adoptívnym synom Maxíkom, ktorému pred pár dňami spravila špeciálny program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Najnovšie sa pochválila záberom na sociálnej sieti, z ktorého nejednému ujde slzička od dojatia.

Čo vyslovil?

Hoci bude mať malé šidlo len 3 roky, svoje okolie prekvapuje zaujímavými hláškami. Aj dlhoročný kamarát Adely a Viktora – moderátor Bruno Ciberej priznal, že je to skvelý parťák a je s ním veľa zábavy. Ide o milujúceho chlapčeka, ktorý síce nepozná svojich biologických rodičov, no zato dáva najavo svoju nehynúcu lásku hlavne moderátorke, na ktorú je veľmi zafixovaný.

Pred pár dňami si táto dvojka užívala voľný čas v prírode. Podľa záberu, ktorý Adela zverejnila na sociálnej sieti, to vyzerá tak, že si spravili piknik. Na fotografii je vidieť deku a taktiež pár kúskov bobuľovitého ovocia, pravdepodobne čerešní. Nechýba ani Maxíkova rúčka na jej stehne a stručný popisok, v ktorom citovala moderátorka svoj malý uzlíček radosti. „Maminka, sme na rande,“ napísala do príbehu na Instagrame. Jeho rozkošné slová adresované Adele mnohých dojmú a privedú do rozpakov. Rovnako, ako jeho odpoveď na otázku, čo by si prial na Vianoce.

Ako Adela povedala minulý rok, vraj jej odvetil, že chce maliny. Maxík zjavne vyčnieva spomedzi ostatných detí svojou skromnosťou a tým, aký vie byť milý a pokorný. Miestami je to až neuveriteľné vzhľadom na jeho nízky vek, čo prezrádza, že ide len o začiatok.