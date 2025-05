Z cien benzínu a nafty totálne padnete na zadok: Môže sa stať ešte niečo prekvapivejšie

Situácia na svetových trhoch nahráva aj slovenským motoristom. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by sa v najbližšom období nemali zvyšovať, benzíny a nafta by mohli pred vypuknutím letnej turistickej sezóny dokonca ešte zlacnieť.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček, výraznejšiu zmenu situácie na trhu nateraz neočakáva a aj keď sa bude spolu s letným cestovaním do dovolenkových destinácií dopyt po palivách zvyšovať, ponuka na trhu je stále zvýšená a navyše je pravdepodobnejší jej ďalší rast. „Náš výhľad pre ceny pohonných hmôt u nás je neutrálny až mierne klesajúci a do konca mesiaca, by sa ceny mohli ešte posunúť nižšie,“ dodal Boháček.

Ostatný vývoj na ropnom trhu znamená podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa, že ceny na našich čerpacích staniciach by sa nemali zásadne meniť. „Naďalej predpokladáme, že v najbližšom čase sa cena nafty udrží okolo 1 eura a 40 centov s minimálnymi pohybmi nahor či nadol a cena benzínu sa stabilizuje tesne nad 1 eurom a 50 centami,“ dodal Pánis. V medziročnom porovnaní majú naše čerpacie stanice naftu lacnejšiu v priemere o 12 centov a benzín o 13 centov.

Podobná situácia aj u našich susedov

Stabilné úrovne cien palív predpokladá Pánis aj v okolitých krajinách. Česká republika ostane susediaca krajina EÚ s najlacnejším benzínom, ktorého ceny by sa mali pohybovať len mierne nad 1 euro a 35 centami, pričom zhruba okolo podobných úrovní by sa mali ceny benzínu udržať aj v Poľsku. Ceny benzínu v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku by sa mali udržať okolo hladiny 1 euro a 45 centov a rakúske ceny v okolí 1 eura a 50 centov.

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali po prepočte na euro udržať okolo 1 eura a 30 centov pričom jej poľské ceny by sa mohli ostať mierne pod 1 eurom a 40 centami. V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Chorvátsku by však mohla udržať mierne pod 1 eurom a 45 centami, pričom okolo tejto méty by sa mohli pohybovať aj v Maďarsku. Ceny nafty v Rakúsku a Slovinsku by v najbližšom čase nemali presiahnuť 1 euro a 50 centov.

„Ceny benzínu na Slovensku sa pohybujú v priemere o 12 centov nižšie ako v celej EÚ a o 17 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 10 centov ako v EÚ, resp. o 13 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 19. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenili. Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere naďalej predával za 1,49 eura za liter, teda najlacnejšie od septembra minulého roka. Štandardná motorová nafta sa v rovnakom období predávala za rovnakých 1,39 eura za liter.