Z Bratislavy do tyrkysového európskeho klenotu len za 32 eur. Našli sme lacné letenky na ideálny jarný výlet

Na plánovanie výletov je vždy ten správny čas. Ak premýšľate nad tým, že by ste si niekam odskočili na jar, máme pre vás zaujímavý tip.
Letecká spoločnosť Wizz Air pred niekoľkými dňami oznámila nové letecké spojenie z Bratislavy do letoviska Nice na francúzskej Riviére. Naše hlavné mesto tak získava priame spojenie s Francúzskom.
Najlacnejšie jednosmerné letenky štartujú na 32 eurách a máte na výber z rôznych aprílových termínov, napríklad 7. alebo 16. apríla. Navyše, let trvá necelé dve hodiny.
Za pár eur aj kratšie termíny
Spiatočné letenky začínajú na priaznivej cenovke 61 eur. Nás zaujali napríklad termíny od 16. do 23. apríla, čo znamená, že ak si ich ulovíte, v Nice strávite 7 nocí. Ak si chcete ušetriť dovolenku na leto, za rovnakú sumu môžete vyraziť aj na kratšie, od 9. do 14. apríla.
Francúzska Riviéra sa pýši tyrkysovým morom, pamiatkami, ale aj výborným gastrom. Z Nice si môžete urobiť výlet aj do iných úchvatných častí, napríklad do Cannes, alebo si odbehnúť do neďalekého Monaka. Počas jari tu vládnu príjemné teploty dosahujúce 20 stupňov a užijete si tu slnečné lúče, ktoré príjemne zahrejú.
Ubytovanie nebude najlacnejšou položkou
Nice je obľúbenou a vyhľadávanou lokalitou, preto ceny ubytovania môžu byť vyššie. Ak chcete čo najviac ušetriť, je dobré si ho rezervovať čím skôr. Ponuky na známom ubytovacom portáli v nami zvolenom aprílovom termíne štartujú na 318 eurách za dvojlôžkovú izbu s balkónom pre dve osoby na 5 nocí, čo vychádza na približne 32 eur na jedného na noc.
No ceny luxusných viliek tu môžu stúpať až k niekoľkým tisícom eur za prenájom na pár dní.
