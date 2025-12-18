Z Bratislavy do azúrového raja už od 31,99 eura: Wizz Air opäť prekvapil Slovákov, prichádza s novou linkou

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Linka bude v prevádzke počas letného letového poriadku 2026 v pondelky a piatky – ideálne na predĺžený víkend na gréckom ostrove, ale aj na týždňovú či dlhšiu dovolenku.

Ak ste si mysleli, že Wizz Air už s ohlasovaním nových liniek skončil, máme pre vás prekvapenie. Po novom si priamo z Bratislavy zaletíme na grécky Mykonos. 

„Z Letiska M. R. Štefánika pribudne v lete nová letecká linka na grécky ostrov Mykonos. Priame lety z Bratislavy na jeden z najikonickejších ostrovov v Egejskom mori bude prevádzkovať počas letnej dovolenkovej sezóny letecký dopravca Wizz Air s frekvenciou 2-krát týždenne,“ informuje letisko v tlačovej správe.

Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Prvý let je naplánovaný na 8. júna 2026. Cena letenky sa začína už od 31,99 eura, čo je cenovo dostupný spôsob, ako si počas letnej sezóny vychutnať prémiovú dovolenku na gréckom ostrove.

Až 30 liniek z Bratislavy

„Sme radi, že môžeme rozšíriť rozsiahlu sieť liniek Wizz Air z úplne novej základne v Bratislave o obľúbenú letnú destináciu, akou je Mykonos,“ uviedla Olivia Harangozo, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air

„Letenky do tejto novej destinácie sú ideálnym vianočným darčekom pre tých, ktorí nakupujú na poslednú chvíľu, keďže ponúkajú cenovo dostupný prístup k prémiovej gréckej ostrovnej destinácii a zároveň podporujú cestovný ruch a hospodársku aktivitu na Slovensku aj v Grécku,“ uzavrela Olivia Harangozo zo spoločnosti Wizz Air.

Mykonos je okrúhlou už 30. leteckou linkou, ktorú bude počas leta 2026 prevádzkovať letecký dopravca Wizz Air z Bratislavy.

