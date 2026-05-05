Dajte si pozor, poriadne sa rozfúka: Pre mnohé okresy platí výstraha, môže prísť až víchrica

Od polnoci hrozí na horách v niektorých okresoch Slovenska silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 6.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy v mnohých okresoch
Výstraha platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
„Na horách sa v polohách nad približne 1500 metrov lokálne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.
