Predávali ju aj na Slovensku. Ak ste si kúpili lyžicu v TEDi, vráťte ju, v predaji bola až dva roky

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

TASR
Matej Mensatoris
ÚVZ upozorňuje na nevyhovujúcu lyžicu na špagety.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Nemecka. Ide o lyžicu na špagety, pri ktorej sa zistila hodnota migrácie primárnych aromatických amínov nad povolený limit. TASR o tom informoval odbor komunikácie úradu.

Amíny nad limitom

Hygienici dostali cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF varovné oznámenie z Poľska. Ide o naberačku na špagety značky TEDi s EAN kódom a výrobným číslom DNP 13 55272001001000000100 224. Výrobcom je RENA Küchenhelfer GmbH. „Výrobok sa predával ešte v roku 2024,“ dodal ÚVZ.

Vo výrobku zistili migráciu primárnych aromatických amínov nad maximálne povolený limit, čo je v rozpore s nariadením Komisie. Amíny sú veľkou skupinou zlúčenín, ktoré môžu z plastových materiálov, napríklad z kuchynských pomôcok, prechádzať do potravín.

Foto: TASR – ÚVZ SR

Keďže môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí, sú pre ich uvoľňovanie z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami ustanovené na základe vedeckých podkladov prísne limity v právnych predpisoch,“ skonštatoval úrad.

Tvrdí, že spoločnosť TEDi dodala lyžicu do predajní TEDi vo viacerých štátoch, aj v SR. ÚVZ deklaruje, že v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku. „Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ uviedli hygienici.

Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma…

