Zdechovský žiada vysvetlenie: Pýta sa, prečo boli eurodotácie na Slovensku prideľované známym korupčníkom

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Europoslanec žiada vysvetlenie od Európskej komisie.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (Európska ľudová strana, EPP) požiadal Európsku komisiu (EK) o vysvetlenie, ako mohlo na Slovensku dochádzať k prideľovaniu poľnohospodárskych dotácií subjektom údajne napojeným na osoby spojené s korupčnou kauzou Dobytkár.

Informáciu zverejnil v utorok v tlačovej správe na svojej internetovej stránke aj na sociálnych sieťach. „Európske peniaze nesmú končiť u ľudí napojených na korupčné štruktúry. Ak sa potvrdzuje, že vplyvové siete okolo kauzy Dobytkár prežili a naďalej siahajú na poľnohospodárske dotácie, musí Európska komisia konať rýchlo a tvrdo. Nejde len o Slovensko, ale o dôveru občanov v celé európske financovanie,“ uviedol Zdechovský.

Riziká v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

V písomnej interpelácii upozornil na riziko pretrvávania takýchto sietí v slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PAA) a Komisiu vyzval na prijatie konkrétnych opatrení na ochranu európskeho rozpočtu.Pripomenul, že rozpočtový výbor Európskeho parlamentu (EP) sa dlhodobo zaoberá nedostatkami v riadení a kontrole európskych poľnohospodárskych fondov na Slovensku.

Norbert Bödör, Foto: TASR (Martin Baumann)

Kauza Dobytkár podľa neho odhalila systémové korupčné schémy, v rámci ktorých mali byť pri prideľovaní dotácií požadované úplatky vo výške 20 až 25 percent. V prípade figuruje aj slovenský podnikateľ Norbert Bödör s úzkymi kontaktmi na vládnu stranu SMER-SD, ktorý je v súvislosti s kauzou obvinený.

Otázky smerované na Európsku komisiu

Zdechovský sa Komisie pýta, ako hodnotí prideľovanie európskych prostriedkov subjektom spojeným s osobou obvinenou v závažnej korupčnej kauze a či nové informácie podľa nej naznačujú pretrvávajúce zlyhania pri riešení konfliktu záujmov podľa článku 61 finančného nariadenia EÚ.

Europoslanec zároveň žiada, aby EK opísala konkrétne opatrenia na ochranu európskeho rozpočtu vrátane možných finančných opráv, auditov či pozastavenia platieb. „Ak národné orgány nedokážu zabezpečiť, aby boli dotácie rozdeľované transparentne a bez politického či osobného vplyvu, musí zasiahnuť európska úroveň,“ dodal Zdechovský. „Ochrana peňazí daňových poplatníkov nemôže byť len formalita.“

Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť

