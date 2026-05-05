Pomaly, ale isto do formy: Samuel Tomeček ukázal, ako na sebe maká a čo je preňho najdôležitejšie

Nájsť rovnováhu medzi pracovným nasadením, rodinným životom a osobným rozvojom je výzvou pre každého aktívneho muža. Samuel Tomeček v tomto smere nie je výnimkou a úprimne priznáva, že cesta za lepšou verziou seba samého vedie cez trpezlivosť a správne nastavené priority.
Spevák Samuel Tomeček, ktorého si diváci pamätajú ešte z čias šou Superstar, sa netají tým, že mu záleží nielen na dobrej kondícii, ale aj na vlastnom zovňajšku. Pred rokom sa rozhodol podstúpiť transplantáciu vlasov, pretože sa chcel cítiť lepšie a sebavedomejšie.
Dnes popri pracovných povinnostiach a rodine opäť myslí aj na formu. Otecko malého Tristana, ktorý sa mu narodil koncom novembra, najnovšie ukázal, že pohyb sa snaží zaradiť späť do svojho režimu aj prostredníctvom tenisu.
Návrat k pohybu berie s nadhľadom
Samuel patrí k ľuďom, ktorí sa snažia skĺbiť viacero oblastí života naraz. Hudba, koncerty, rodina, každodenné povinnosti aj starostlivosť o seba si vyžadujú dobrú organizáciu, no spevák ukazuje, že aj pri nabitom programe sa dá nájsť priestor na šport.
Na svojom profile sa ukázal priamo na tenisovom kurte a dal najavo, že pohyb sa snaží opäť zaradiť do svojho bežného režimu. Nešlo pritom o žiadne veľké vyhlásenia, skôr o prirodzené priznanie, že návrat k športu berie postupne a bez zbytočného tlaku. „Pomaličky do formy aj s tenisom? Snažím sa vždy zladiť všetko, čo mám rád, aj to, čo treba,“ napísal.
