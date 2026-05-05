Stránky s „pikantným obsahom“ si tam už nepozriete. Obľúbená destinácia Slovákov im dáva stopku

Ilustračná foto: Unsplash

Matej Mensatoris
TASR
Jordánsko zablokovalo pornografické webstránky.

Jordánsky telekomunikačný úrad v utorok oznámil, že zablokoval všetky pornografické webové stránky, ktoré v kráľovstve už nebudú dostupné. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Telekomunikačný úrad „oficiálne informoval všetky telekomunikačné spoločnosti, aby okamžite začali uplatňovať zablokovanie pornografických webových stránok,“ uviedla popredná predstaviteľka úradu Lára al-Chatíbová.

Pre AFP potvrdila, že toto opatrenie sa týka všetkých webstránok, ktoré sú „škodlivé, pornografické alebo porušujú legislatívu“. Dodala, že cieľom je „čeliť rizikám podvodov, klamstiev a zneužívania“.

Poslankyňa Díma Tahbúbová toto rozhodnutie privítala. „Ide o kritickú otázku, ktorú som nastolila v októbri 2025 a požiadala vládu, aby zablokovala webové stránky a chránila naše komunity,“ uviedla v príspevku na Facebooku.

Do Jordánska pritom každoročne mieri množstvo turistov a Slovákov nevynímajúc. Okrem populárnej Petry sa návštevníci môžu tiež okúpať v Mŕtvom mori. Nachádza sa tu ale aj množstvo ďalších jedinečných miest, ktoré stojí za to navštíviť, ako to spísal na svojom blogu Tomáš Kubuš. Jordánsko je turisticky obľúbené aj preto, lebo na rozdiel od krajín v okolí je bezpečné a na jeho území neprebiehajú ozbrojené konflikty.

