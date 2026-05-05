Politické prieskumy verejnej mienky sa môžu zmeniť: V hre sú aj pokuty až do 100-tisíc eur

Ilustračná foto: TASR - Slavomír Gregorík

TASR
Matej Mensatoris
Podmienky prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom sa majú upraviť.

Podmienky prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom by sa mohli upraviť. Stanoviť by sa mohol dohľad nad dodržiavaním týchto povinností. Vyplýva to z návrhu zákona o prieskumoch verejnej mienky, ktorým sa mení aj zákon o štátnej štatistike. Návrh legislatívy z dielne SNS v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zaviesť by sa mohli aj pokuty.

Chcú minimálne štandardy

Predkladatelia chcú stanoviť podmienky, za ktorých možno výsledky prieskumov s politickým obsahom získavať, spracúvať a sprístupňovať verejnosti tak, aby boli identifikovateľné základné metodické východiská prieskumu, zodpovedné subjekty a rozsah údajov potrebných na riadne posúdenie vypovedacej hodnoty zverejneného výsledku. „Návrh zákona preto vymedzuje základné pojmy, najmä prieskum verejnej mienky, prieskum s politickým obsahom, zverejnenie, zverejňujúci subjekt, realizátora, objednávateľa a platiteľa prieskumu, ako aj pojmy zavádzajúce zverejnenie a skreslenie,“ uviedli poslanci SNS v dôvodovej správe.

Stanoviť by sa mohli minimálne zákonné štandardy pre prípravu a zber údajov. „Realizátor má zabezpečiť nestranné spracovanie údajov v súlade s metodikou prieskumu a všeobecne uznávanými štatistickými metódami,“ píše sa v návrhu.

Foto: TASR – Martin Baumann

Zodpovednosť za prieskum a pokuty

Objednávateľ a zverejňujúci subjekt by mali byť zodpovední za to, aby nedošlo ku skresleniu výsledku alebo k zamlčaniu povinných údajov. „Pri porušení povinností sa zavádza možnosť uložiť korekčné opatrenie vo forme povinnosti uverejniť opravu alebo objasnenie a zároveň sa ustanovujú správne delikty a pokuty diferencované podľa závažnosti porušenia vrátane vyššej sankcie pri opakovanom závažnom porušení,“ napísali predkladatelia. Výkon dohľadu by sa zveril Štatistickému úradu SR, pri ktorom by sa zriadila kontrolná komisia pre prieskumy verejnej mienky ako poradný orgán. Pokuty by sa mohli pohybovať v rôznych hraniciach, do 2000 eur, do 20 000 eur alebo pri opakovanom spáchaní deliktu do dvoch rokov až do 100 000 eur.

Zákon by mohol byť v prípade definitívneho schválenia účinný od 1. januára 2027.

