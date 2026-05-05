Požiar v areáli, kde nakladajú s odpadom: Hustý čierny dym vydesil ľudí, zasiahol aj diaľnicu D1

Čierny dym dnes popoludní prekvapil obyvateľov Prešova. Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari odpadu v kompostárni v Prešove. TV Noviny píšu, že v objekte sa nakladá s odpadom a produkuje biologické hnojivá a substráty. Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, požiar hasiči lokalizovali.
Znížená rýchlosť
Ako ďalej píšu TV Noviny, firma sa nachádza blízko nadjazdu do tunela Prešov pri ceste na Hanisku na Košickej ulici. Pre zadymenie znížili aj rýchlosť na D1 pred a v tuneli na 60 km/h, píše Prešovák.
Na miesta zasahovali Na mieste je 15 profesionálnych a tiež dobrovoľných hasičov. Podľa informácií TV Novín je dym už bielej farby.
Ako informuje radnica na sociálnej sieti, dym je aktuálne cítiť vo viacerých častiach mesta.
„Na mieste zasahujú hasiči a polícia, ktorí si vyžiadali aj prítomnosť Kontrolného chemického laboratória (KCHL). Obyvateľom odporúčame nevetrať a mať zatvorené okná a obmedziť pobyt vonku na nevyhnutné minimum. V tejto chvíli nie je potrebná evakuácia obyvateľstva ani ďalšie kroky v rámci krízového riadenia,“ uvádza radnica.
Nahlásiť chybu v článku