Muž zo Serede unikal pred políciou, aby im ušiel, preplával Váh. Aj tak skončil v cele

Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

TASR
Matej Mensatoris
Vodič, ktorý v Seredi unikal polícii a preplával Váh, skončil v cele.

Polícia obvinila 36-ročného muža, ktorý v sobotu (2. 5.) začal unikať hliadke z parkoviska v Seredi v okrese Galanta, ignoroval výzvy na zastavenie a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Súčasne podala podnet na jeho väzobné stíhanie. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Zadržali ho

Policajti vozidlo prenasledovali cez obec Vinohrady nad Váhom až k rieke Váh, kde vodič spolu so spolujazdcom vystúpili a pokúsili sa utiecť pešo. Spolujazdec svoj pokus o útek vzdal a na mieste ho zadržala polícia. Vodič rieku preplával na druhý breh, odkiaľ ho následne odviezol náhodný okoloidúci. Krátko nato však vozidlo zastavila ďalšia hliadka, ktorá muža zadržala.

Polícia následne zistila, že 36-ročný vodič má súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do januára 2028. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade dokázania viny mužovi podľa polície hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. O väzbe rozhodne súd, dovtedy je muž umiestnený v policajnej cele.

