Bratislavské letisko pridalo ďalšie destinácie: Letieť budeme môcť na všetky svetové strany

Foto: interez.sk

Martin Cucík
TASR
Wizz Air pokračuje v expanzii na bratislavskom letisku.

Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air prevádzkuje z Bratislavy od 15. decembra pravidelné linky už aj do španielskeho Alicante, nórskeho Osla a Atén v Grécku.

Ako v pondelok informoval generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota, od 16. decembra k nim pribudnú ďalšie štyri priame linky do švajčiarskeho Bazileja, srbského Nišu, ako aj do talianskych miest Neapol a Palermo.

V pondelok pridal Wizz Air na svoju bratislavskú základňu druhé bázované lietadlo. Na jar 2026 pribudnú ďalšie dve,“ povedal šéf bratislavského letiska. Dopravca tak bude mať na najväčšom domácom letisku spolu štyri lietadlá typu Airbus A321neo s kapacitou 239 miest, čo umožňuje otvárať nové letecké spojenia.

Vďaka spolupráci s dopravcom Wizz Air majú cestujúci širšiu ponuku možností odletov z Bratislavy a príletov do Bratislavy, čo prispieva k rozvoju cestovného ruchu aj bratislavského letiska,“ dodal Novota.

Foto: SITA

Otvorenie novej priamej leteckej linky medzi Oslom a Bratislavou je dôležitým krokom v posilňovaní dostupnosti Slovenska pre cestovateľov zo severu Európy,“ uviedla vedúca zahraničného zastúpenia národnej organizácie pre cestovný ruch Slovakia Travel pre severské krajiny Európy Daniela Bezáková.

Očakávajú nárast cestovného ruchu

Nórsko patrí medzi perspektívne trhy s vysokým záujmom o aktívny oddych, prírodu a autentické zážitky. „A práve to Slovensko ponúka. Veríme, že priame spojenie prispeje k nárastu príjazdového cestovného ruchu, prehĺbi spoluprácu medzi oboma krajinami a podporí rozvoj turizmu aj v regiónoch,“ očakáva Bezáková.

Wizz Air od zriadenia základne na bratislavskom letisku 14. novembra pridal nové linky do Barcelony, Lamezia Terme, Plovdivu, Varny, Malagy a od 21. novembra aj do Košíc. Už predtým dlhodobo prevádzkoval spojenia do Londýna na letisko Luton a do Skopje, od októbra aj linku do Bukurešti na letisko Otopeni. Spolu s novými siedmimi linkami tak bude prevádzkovať aktuálne 16 spojení, ich počet do konca marca budúceho roka postupne vzrastie o ďalších 13.

Takmer 30 leteckých liniek

Spolu ponúkneme z Bratislavy v roku 2026 až 29 leteckých liniek. Zo Slovenska zabezpečíme celkovo 32 liniek. Teraz v decembri spúšťame (z Bratislavy – pozn. TASR) sedem nových liniek, v januári pribudnú ďalšie nové linky do arménskeho Jerevanu a gruzínskeho Kutaisi, a mnoho nových liniek pridáme aj v marci,“ uviedla komunikačná manažérka Wizz Air Olivia Harangozo.

Wizz Air pridá z Bratislavy v januári aj linky do Larnaky, Kišiňova, v marci do Berlína, Dortmundu, Ríma na letisko Fiumicino, do Tirany, Ochridu, Prištiny, Tel Avivu, ako aj do Varšavy na letisko Chopina a do Tuzly. „Týmto prispievame k rozvoju konektivity Bratislavy a rozvoju cestovného ruchu na Slovensku,“ uzavrela Harangozo.

