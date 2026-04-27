Problém letu Fica do Moskvy ponad Poľsko prestal existovať, tvrdí poľský minister zahraničných vecí

Foto: TASR/AP

Petra Sušaninová
TASR
Viacero krajín prelet nepovolilo.

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že problém s cestou slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája cez Poľsko už nie je. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Podľa mojich aktuálnych informácií ten problém prestal existovať,“ povedal pre TASR. Agentúra PAP v utorok 21. apríla informovala, že slovenská strana požiadala Varšavu o povolenie na prelet premiéra SR pri jeho ceste do Moskvy.

Už predtým v nedeľu 19. apríla Estónsko uviedlo, že Ficovi prelet nepovolí. Slovenský premiér zase informoval, že povolenie nedostane ani od Litvy a Lotyšska, aj keď hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova neskôr povedala, že takáto žiadosť zo strany SR ani neprišla.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Viacerí cestu kritizovali

Cestu kritizoval aj štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki. „Ťažko si predstaviť, že by sme v prípade tohto konkrétneho podujatia organizovaného silou, ktorá aj teraz, v týchto týždňoch, mesiacoch a dňoch pácha zločiny na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, pomáhali pánovi Ficovi dostať sa tam,“ povedal pre televíziu Polsat news.

Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more. Okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli

