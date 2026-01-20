Vzťah hlavných tvárí Sľubu odhalený: Pre Adrianu Brnčalovú je Kristián veľkou oporou, bonzla naňho jednu vec

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Rozumejú si aj mimo pľacu.

Od momentu, keď sa na obrazovkách objavil Sľub, diváci si okamžite obľúbili jeho hlavných protagonistov – Zuzanu a Michala, ktorých stvárňujú Adriana Brnčalová a Kristián Baran. Seriálový hit televízie Markíza si získal pozornosť nielen pre dramatické zvraty v deji, ale aj pre energiu a chémiu medzi hlavnými predstaviteľmi pri nakrúcaní.

Schyľuje sa už k tretej sérii megahitu, ktorý mnohým prirástol k srdcu. Ústrednou postavou seriálu je Adriana Brnčalová, ktorá to vníma ako veľkú zodpovednosť. “Je to aj tým, že máme mladších kolegov, ku ktorým treba pristupovať nejako a myslím, že by sme im mali ísť my starší kolegovia nejakým príkladom a to, že chodíme pripravení na pľac a sme prítomní, koncentrovaní,” uviedla herečka pre Markízu.

Na začiatku boli slzy

Mladá žena si splnila svoj sen, po ktorom túžila. Aj preto môže vyhlásiť, že si žije malú rozprávku. Avšak, čo sa zdá na prvý pohľad dokonalé, v skutočnosti také nemusí byť. Hlavne na začiatku. Spočiatku to bolo pre ňu náročné, a dokonca si aj poplakala.

“Je to o niečo lepšie. Herectvo je neustála práca. Práca na sebe, práca na postave. Stále sa stretávame s novými situáciami. A práve preto musím nejakým spôsobom na sebe pracovať. A začiatky boli ťažké, ale už vnímam na sebe, že som o dosť otvorenejšia a o dosť uvoľnenejšia. A začala som si to viac užívať v tej postave aj čas na tom pľaci,” priznala Adriana.

V druhej sérii sa mihol v Sľube herec Janko Bakala, ktorý jej dvoril. Spoluprácu s ním si pochvaľuje, no ako dodala, škoda, že už skončila. “Janko je veľmi milý a otvorený človek. A myslím si, že sme si sadli aj ľudsky, z čoho sa hrozne teším. Škoda, že sme mali málo toho priestoru, ale určite je veľmi šikovný,” poznamenala.

Náladový kolega

