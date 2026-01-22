Vyzerá vaša ruka po prechádzke v zime podobne? Pozrite sa, čo za tým môže stáť

Táto alergia sa nazýva ako tzv. chladová urtikária. Podobne ako pri alergii na vodu, aj v tomto prípade ide o pomerne vzácny stav. Medzi jej najčastejšie prejavy patrí svrbenie, žihľavka a začervenanie pokožky.
Reakcia sa objavuje po kontakte so zimou – napríklad po prechádzke v chladnom počasí, plávaní v studenej vode či pri náhlom poklese teploty. V niektorých prípadoch dokonca stačí zjesť niečo mrazené, napríklad kopček zmrzliny. Vtedy sa môže prejaviť dokonca aj uprostred leta.
Alergia na chlad sa častejšie vyskytuje u žien a mladších dospelých, píše IFLScience.
Pocit pálenia pri zahrievaní pokožky, žihľavka alebo opuch
Rozlišujeme dve formy tejto alergie. Prvou je získaná (esenciálna) forma, pri ktorej sa alergická reakcia objavuje spravidla do 5 až 10 minút po vystavení chladu a môže pretrvávať jednu až dve hodiny. Druhou je familiárna (hereditárna) forma, pri ktorej sa príznaky objavujú s odstupom 24 až 48 hodín po expozícii a reakcia môže trvať 24 až 48 hodín.
Reakcia vzniká vtedy, keď chlad aktivuje mastocyty, ktoré následne uvoľňujú histamín a ďalšie zápalové mediátory. Prečo tento proces spúšťa práve chlad, však zatiaľ nie je úplne objasnené.
Podobne ako pri iných alergiách, aj chladová urtikária má rôznorodé prejavy.
Medzi život neohrozujúce príznaky patria najmä žihľavka, pocit pálenia pri následnom zahrievaní pokožky, bolesť hlavy, únava, úzkosť, bolesť kĺbov či opuch v mieste expozície chladu.
Naopak, medzi život ohrozujúce príznaky patrí anafylaxia, búšenie srdca, pokles krvného tlaku, ťažkosti s dýchaním, mdloby, šok alebo opuch hrdla a jazyka.
