Vyzerá vaša ruka po prechádzke v zime podobne? Pozrite sa, čo za tým môže stáť

alergia na zimu, alergia na chlad, alergická reakcia

Foto: SecretName101, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
zdravie
Existuje šanca, že trpíte vzácnou formou alergie, ktorá má rôznorodé prejavy a postihuje približne 0,05 % populácie.

Táto alergia sa nazýva ako tzv. chladová urtikária. Podobne ako pri alergii na vodu, aj v tomto prípade ide o pomerne vzácny stav. Medzi jej najčastejšie prejavy patrí svrbenie, žihľavka a začervenanie pokožky.

Reakcia sa objavuje po kontakte so zimou – napríklad po prechádzke v chladnom počasí, plávaní v studenej vode či pri náhlom poklese teploty. V niektorých prípadoch dokonca stačí zjesť niečo mrazené, napríklad kopček zmrzliny. Vtedy sa môže prejaviť dokonca aj uprostred leta.

Alergia na chlad sa častejšie vyskytuje u žien a mladších dospelých, píše IFLScience.

Pocit pálenia pri zahrievaní pokožky, žihľavka alebo opuch

Rozlišujeme dve formy tejto alergie. Prvou je získaná (esenciálna) forma, pri ktorej sa alergická reakcia objavuje spravidla do 5 až 10 minút po vystavení chladu a môže pretrvávať jednu až dve hodiny. Druhou je familiárna (hereditárna) forma, pri ktorej sa príznaky objavujú s odstupom 24 až 48 hodín po expozícii a reakcia môže trvať 24 až 48 hodín.

Reakcia vzniká vtedy, keď chlad aktivuje mastocyty, ktoré následne uvoľňujú histamín a ďalšie zápalové mediátory. Prečo tento proces spúšťa práve chlad, však zatiaľ nie je úplne objasnené.

Mastocyty sú imunitné bunky nachádzajúce sa v tkanivách, najmä v koži, tráviacom trakte a pľúcach. Obsahujú veľké množstvo histamínu, ktorý stojí za alergickými príznakmi, a heparínu, látky zabraňujúcej zrážaniu krvi. Zohrávajú kľúčovú úlohu v alergických reakciách – po aktivácii uvoľňujú svoj obsah, čo vedie k opuchu, svrbeniu a rozšíreniu ciev.

Podobne ako pri iných alergiách, aj chladová urtikária má rôznorodé prejavy.

Foto: Bangerth, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Medzi život neohrozujúce príznaky patria najmä žihľavka, pocit pálenia pri následnom zahrievaní pokožky, bolesť hlavy, únava, úzkosť, bolesť kĺbov či opuch v mieste expozície chladu.

Naopak, medzi život ohrozujúce príznaky patrí anafylaxia, búšenie srdca, pokles krvného tlaku, ťažkosti s dýchaním, mdloby, šok alebo opuch hrdla a jazyka.

Postihuje 0,05 % ľudí

