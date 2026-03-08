Vyskúšaj si kvíz zo slovenského jazyka pre žiakov 8. ročníka: Zlyhá 7 z 10 Slovákov

Predstavte si, že tieto verše nie sú určené len pre uši stredoškolákov, ale aj pre žiakov ôsmeho ročníka základnej školy. Práve v tomto období sa venujú slovným druhom, vzorom, teórii poézie či najvýznamnejším spisovateľom svojej doby.
V dnešnom kvíze sa budete môcť na chvíľu vrátiť do školskej lavice. Sadnete si na tvrdú drevenú stoličku, ktorej skrutka na zadnej strane občas zachytí váš sveter alebo prameň vlasov. Pod lavicu si nenápadne strčíte zvyšok rozbalenej desiatej a pár úvodných minút hodiny sa snažíte o to, aby vás pri jedení nik neprichytil.
A potom sa pozriete na papier, ktorý pristál na vašom stole. Stojí na ňom zoznam desiatich otázok a jednou z nich je zdanlivo jednoduché zadanie.
Uveď autora podľa úryvku.
Až na to, že samotný úryvok je niečo, čo vidíte asi po prvý raz v živote.
Nahlásiť chybu v článku