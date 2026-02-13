Výroba mlieka na Slovensku sa ocitla v kríze. Voláme po opatreniach na európskej úrovni

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
SITA
Slovenskí prvovýrobcovia mlieka sa ocitli v strate, ceny mlieka klesli pod výrobné náklady.

Slovenskí prvovýrobcovia mlieka sa opäť ocitli v strate. Hoci ešte začiatkom jesene hodnotili vývoj v sektore prvovýroby mlieka pozitívne, za posledný štvrťrok 2025 však cena začala prudko klesať a do konca vlaňajška sa prepadla o takmer päť eurocentov za kilogram, čo je pokles o približne 10 %. Zhodnotil to v piatok Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).

„Opäť sme sa pri výrobe mlieka dostali do červených čísel. Priemerné náklady máme zhruba o 10 eurocentov na kilogram vyššie, ako je nákupná cena. Prepad cien mlieka nás zastihol v zimnom období, kedy je mlieko jediný zdroj príjmu a robí nám cash-flow. Slovenské podniky prvovýroby mlieka čaká rok v znamení konsolidácie, nárastu pracovných nákladov, cien energií a veľkého investičného dlhu“, uviedol podpredseda SZPM Milan Halmeš.

Chovateľom dojníc robí starosti výrazný prepad nákupných cien mlieka, ktorý pokračuje a ich úroveň je už podľa zväzu hlboko pod výrobnými nákladmi. Tieto náklady úzko súvisia so systémom hospodárenia, plemennou skladbou či úrovňou technológií. Zväz pripomenul, že výrobné náklady sa v súčasnosti pohybujú v priemere na úrovni 52 až 53 eurocentov na kilogram mlieka.

Problémy robí jeho nadprodukcia

Spoločným menovateľom volatility na trhu s mliekom je podľa zväzu jeho nadprodukcia. Slovensko sa však podľa prvovýrobcov mlieka za rozvoj nadprodukcie v EÚ nepričinilo.

„Slovenské dodávky mlieka dosiahli minulý rok zhruba objem predchádzajúceho roka – necelých 813 miliónov kilogramov. Ale veľkí producenti mlieka ako je napríklad Nemecko, Francúzsko a Holandsko na konci roka zaznamenali medziročný nárast dodávok mlieka až o 7-8 %. V produkcii mlieka nezaostávali ani iné produkčné regióny, ako sú USA, Austrália a Nový Zéland,“ uviedol SZPM. Doplnil, že toto výrazné zvýšenie produkcie mlieka nedokázal trh absorbovať, čo závažne prispelo k narušeniu rovnováhy na trhu s mliekom.

Ilustračná foto: pxhere

„My na Slovensku produkciu mlieka neovplyvníme ani z európskeho ani z celosvetového hľadiska. Ceny suroviny sa na Slovensku netvoria, ale prichádzajú k nám spolu s dumpingovými cenami mlieka a mliečnych výrobkov zo zahraničia,“ priblížil predseda SZPM Alexander Pastorek.

Zväz pripomenul, že situácia na trhu s mliekom v EÚ je veľmi podobná tej, ktorá bola počas krízy v rokoch 2015 – 2016. Spoločným menovateľom oboch kríz je podľa prvovýrobcov práve nadprodukcia mlieka.

„SZPM s veľkým znepokojením pozoruje situáciu na európskom a slovenskom trhu s mliekom. Vymieňame si informácie so zástupcami viacerých členských krajín, hlavne v okolitých štátoch, dokonca sme navštívili našich maďarských kolegov. Upozorňujeme na to, že slovenský sektor mlieka nie je na prahu krízy, ale je už v nej…. Komunikujeme s rezortným ministerstvom a žiadame potrebu podpory sektoru mlieka. Kombinácia priamej podpory a úľavy na odvodovej povinnosti by mohla prispieť k pozastaveniu počtov dojníc a k zlepšeniu situácie v sektore mlieka“, uviedol Pastorek.

Prebieha mliečna kríza

Podľa zväzu je na Slovensku v súčasnosti približne 300 podnikov prvovýroby mlieka, ktoré dodávajú mlieko na trh. Ešte pred desiatimi rokmi ich pritom bolo takmer 450, spresnil zväz.

„Veríme, že prebiehajúca mliečna kríza nebude mať taký dlhý priebeh a nevyberie si také veľké obete, ako tá predchádzajúca. Voláme aj po celoplošných opatreniach na európskej úrovni. Napätú situáciu a nadprodukciu mlieka na európskej úrovni by mohol uvoľniť napríklad aj intervenčný nákup komodít, ale samozrejme nie za intervenčné ceny, ktoré boli stanovené zhruba pred dvadsiatimi rokmi, kedy boli výrobné náklady na diametrálne odlišnej úrovni. Toto opatrenie by si samozrejme vyžadovalo aktualizovanie intervenčných cien na úrovni EÚ,“ doplnila riaditeľka Úradu SZPM Margita Štefániková.

Na východnom Slovensku vyrastie projekt za 1,6 milióna eur. Podľa Tarabu sa miestnym zvýši komfort

