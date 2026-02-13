Na východnom Slovensku vyrastie projekt za 1,6 milióna eur. Podľa Tarabu sa miestnym zvýši komfort

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Klaudia Oselská
TASR
Investícia pochádza z eurofondov.

Takmer 4 400 obyvateľov Svidníckeho okresu získa prístup k spoľahlivému a bezpečnému čisteniu odpadových vôd vďaka zmodernizovanej čistiarni odpadových vôd (ČOV) v Giraltovciach. Investíciu za vyše 1,6 milióna eur z eurofondov ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, keď podpísal zmluvu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (VVS) a. s..

Obnovená čistiareň odpadových vôd zlepší kvalitu vypúšťaných vôd, spracovanie kalov a rovnako zníži dosahy na kvalitu životného prostredia. TASR o tom v piatok informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.

Investícia miestnym zvýši komfort

„Čistiareň odpadových vôd v Giraltovciach bola v nevyhovujúcom stave prakticky po všetkých stránkach. Od účinnosti čistenia, cez energetickú náročnosť, až po spoľahlivosť prevádzky. Preto som rád, že sme podporili ďalšiu investíciu na východnom Slovensku, ktorá zvýši komfort života miestnym obyvateľom a rovnako zníži náklady za likvidáciu odpadových vôd,“ zdôraznil vicepremiér Taraba.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Žiadosť o poskytnutie dotácie na vodárenský projekt predložila na ministerstvo VVS, ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku.

Komplexnou obnovou prejde technologická linka ČOV tak, aby vyhovovala všetkým požadovaným kvalitatívnym parametrom čistiaceho procesu. Obnovou prejde mechanické predčistenie a rovnako sa zlepší aj samotné biologické čistenie odpadových vôd. Projekt by mal byť zrealizovaný do decembra 2027.

Celkové náklady projektu dosahujú výšku 1,66 milióna eur. Z Programu Slovensko (EÚ zdroj a štátny rozpočet) bude hradených 1,52 milióna eur, zvyšných vyše 132-tisíc eur bude spolufinancovať VVS.

