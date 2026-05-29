Výplata nechodí? Mnohí Slováci môžu mať nárok až na 4 860 eur. Pozrite sa, či sa vás to týka

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ neuhrádza mzdu a iné platové náležitosti, majú po splnení zákonných podmienok nárok na dávku garančného poistenia zo Sociálnej poisťovne. Nárok na túto dávku vzniká vtedy, ak sa zamestnávateľ stal platobne neschopným a nedokáže vyplatiť mzdy. Firma sa považuje za platobne neschopnú, keď podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak súd začne konkurzné konanie. Dávka je jednorazová a jej výška je limitovaná zákonom. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
„Zamestnávateľ sa považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, teda odo dňa doručenia tohto návrhu na súd. Ak však súd začne konkurzné konanie aj bez podania návrhu, za deň vzniku platobnej neschopnosti sa v takom prípade považuje deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania. Samotný výsledok konkurzného konania nemá vplyv na vznik nároku na dávku garančného poistenia,“ uviedla Sociálna poisťovňa.
Maximálna výška je 4860 eur
Maximálna suma dávky garančného poistenia je do 30. júna 2026 vo výške 4 572 eur. Ak vznikne nárok na túto dávku od 1. júla 2026 do 30. júna 2027 maximálny strop bude 4 860 eur. Dávka sa vypláca jednorazovo, požadované neuspokojené nároky zamestnanca je možné uspokojiť len do výšky maximálnej sumy tejto dávky.
Sociálna poisťovňa odporúča požiadať o dávku do 60 dní od platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, premlčacia doba je tri roky. Prvý krokom je vyplniť žiadosť o dávku garančného poistenia, formulár je dostupný na webe Sociálnej poisťovne alebo v jednotlivých pobočkách.
Priložiť k tomu treba kópiu pracovnej zmluvy, prípadne doklad o skončení pracovného pomeru, ak už skončil. Doložiť treba výplatné pásky alebo iné doklady preukazujúce výšku neuhradených nárokov. Pripojiť treba aj potvrdenie, v ktorom zamestnávateľ alebo správca konkurznej podstaty potvrdí neuhradené mzdové nároky.
Žiadosť aj s požadovanými dokladmi možno Sociálnej poisťovni doručiť elektronicky, prostredníctvom e-schránky, ak má klient aktivovaný elektronický občiansky preukaz. Poslať ju možno aj poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa alebo priniesť na pobočku osobne.
Sociálna poisťovňa od januára do apríla tohto roka vyplatila 295 dávok garančného poistenia v priemernej výške 3 285,50 eura.
