Hlavné mesto bude hore nohami, uzavrú sa viaceré ulice: Príde až 50 kamiónov a 30-tisíc ľudí

V okolí Národného futbalového štadióna v Bratislave budú v sobotu (30. 5.) dopravné obmedzenia. Dôvodom je koncert skupiny Iron Maiden. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Ulica Viktora Tegelhoffa bude monitorovaná hliadkami dopravnej polície a priebežne uzatváraná v čase od 12.00 h. Úplne neprejazdné až do skončenia koncertu budú ulice Kalinčiakova a Príkopová, priblížili policajti.
„Podľa aktuálnej dopravnej situácie budú zo strany dopravných policajtov vykonané aj ďalšie zmeny v cestnej premávke v okolí štadióna, o ktorých budeme verejnosť včas informovať,“ uviedla polícia. Zároveň žiada vodičov, ktorých cieľom nie je okolie štadióna, aby sa tomuto úseku vyhli a na dojazd do cieľa využili alternatívne trasy. Ďalej žiadajú vodičov o trpezlivosť a aby sa riadili pokynmi polície.
Prísne bezpečnostné opatrenia
Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Iron Maiden sa v Bratislave predstavia v rámci svojho svetového turné Run For Your Lives, špeciálnym hosťom bude thrashmetalová skupina Anthrax. Na prípravách sa podieľajú pracovníci z viacerých krajín, potrebnú infraštruktúru privezie asi 50 kamiónov.
„Počas samotného koncertného dňa tu bude pracovať celkovo 1250 pracovníkov, aby sme zabezpečili bezpečnosť, ochranu, plynulosť, ticketing, servis a, samozrejme, technickú stránku,“ priblížil za organizátorov Tomáš Medelský.
Bezpečnostný manažér koncertu Martin Královič skonštatoval, že na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia, pripomenul napríklad zákaz používania zábavnej pyrotechniky. „Na vstupoch na tribúny i na plochu na státie budeme robiť prísne bezpečnostné kontroly. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión bude pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami,“ povedal Královič.
Nahlásiť chybu v článku