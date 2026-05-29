Hlavné mesto bude hore nohami, uzavrú sa viaceré ulice: Príde až 50 kamiónov a 30-tisíc ľudí

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík, Pavol Zachar

Roland Brožkovič
TASR
Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí.

V okolí Národného futbalového štadióna v Bratislave budú v sobotu (30. 5.) dopravné obmedzenia. Dôvodom je koncert skupiny Iron Maiden. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

Ulica Viktora Tegelhoffa bude monitorovaná hliadkami dopravnej polície a priebežne uzatváraná v čase od 12.00 h. Úplne neprejazdné až do skončenia koncertu budú ulice Kalinčiakova a Príkopová, priblížili policajti.

„Podľa aktuálnej dopravnej situácie budú zo strany dopravných policajtov vykonané aj ďalšie zmeny v cestnej premávke v okolí štadióna, o ktorých budeme verejnosť včas informovať,“ uviedla polícia. Zároveň žiada vodičov, ktorých cieľom nie je okolie štadióna, aby sa tomuto úseku vyhli a na dojazd do cieľa využili alternatívne trasy. Ďalej žiadajú vodičov o trpezlivosť a aby sa riadili pokynmi polície.

Prísne bezpečnostné opatrenia

Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Iron Maiden sa v Bratislave predstavia v rámci svojho svetového turné Run For Your Lives, špeciálnym hosťom bude thrashmetalová skupina Anthrax. Na prípravách sa podieľajú pracovníci z viacerých krajín, potrebnú infraštruktúru privezie asi 50 kamiónov.

„Počas samotného koncertného dňa tu bude pracovať celkovo 1250 pracovníkov, aby sme zabezpečili bezpečnosť, ochranu, plynulosť, ticketing, servis a, samozrejme, technickú stránku,“ priblížil za organizátorov Tomáš Medelský.

Bezpečnostný manažér koncertu Martin Královič skonštatoval, že na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia, pripomenul napríklad zákaz používania zábavnej pyrotechniky. „Na vstupoch na tribúny i na plochu na státie budeme robiť prísne bezpečnostné kontroly. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión bude pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami,“ povedal Královič.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pri štarte nastala obrovská explózia: Z noci bol zrazu deň, raketa Jeffa Bezosa vybuchla
v

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac