Vyčnievala z davu. Princezná Kate počas emotívneho vystúpenia porušila tradíciu a spravila niečo, čo nikto nečakal

Princezná z Walesu stála po boku kráľovnej Kamily na Festivale spomienok Kráľovskej britskej légie 2025. Zúčastnila sa tak ďalšieho podujatia, kde však urobila nečakaný krok. Účastníkom víkendového festivalu udrel do očí jeden detail, presnejšie povedané, ako princezná z Walesu počas pochmúrnej bohoslužby porušila dlhoročný protokol.
V nedeľu (9. októbra) sa zhromaždilo niekoľko vysokopostavených členov kráľovskej rodiny pri pamätníku v londýnskom Whitehalle, aby si pripomenuli 80. výročie konca druhej svetovej vojny, ako aj pamiatku obetí v britských konfliktoch. Počas televízneho vysielania bohoslužby si kráľ Karol uctil pamiatku dvomi minútami ticha a potom položil veniec venovaný svojmu starému otcovi, kráľovi Jurajovi, na vojnový pamätník, ako informovala Tyla.
Viditeľná zmena na oblečení
Veniec bol položený aj v mene kráľovnej Kamily, ktorá sa pozerala z balkóna Ministerstva zahraničných vecí, Commonwealthu a rozvoja. Stála tam po boku princa Edwarda a Sophie, vojvodkyne z Edinburghu, vojvodu a vojvodkyne z Gloucesteru, a taktiež Kate. Počas obradu pôsobili všetci zarmútene, no jedna vec sa od kráľovskej tradície odlišovala.
Počas predchádzajúcich vojnových spomienkových osláv mala princezná Kate na sebe tri kvety vlčieho maku na znak úcty k tým, ktorí už nie sú medzi nami. Tento rok však manželka princa Williama prekvapila divákov tým, že sa rozhodla pripnúť si na svoj čierny kabát jeden kvetinový odznak. Katein odklon od tradície by zrejme zostal nepovšimnutý, keby Kamila nemala na kabáte tri kvety vlčieho maku a nestála hneď vedľa nej.
Kráľovskí experti už dávnejšie uviedli, že preferencia matky troch detí by mala byť založená na počte členov rodiny, ktorých člen kráľovskej rodiny stratil počas veľkej svetovej vojny, pričom Kateina prababička stratila počas prvej svetovej vojny troch bratov. Túto teóriu však nikdy nepotvrdil zástupca paláca.
