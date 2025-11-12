Vyčnievala z davu. Princezná Kate počas emotívneho vystúpenia porušila tradíciu a spravila niečo, čo nikto nečakal

Foto: SITA

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Každý pozorný divák si to ihneď všimol.

Princezná z Walesu stála po boku kráľovnej Kamily na Festivale spomienok Kráľovskej britskej légie 2025. Zúčastnila sa tak ďalšieho podujatia, kde však urobila nečakaný krok. Účastníkom víkendového festivalu udrel do očí jeden detail, presnejšie povedané, ako princezná z Walesu počas pochmúrnej bohoslužby porušila dlhoročný protokol.

V nedeľu (9. októbra) sa zhromaždilo niekoľko vysokopostavených členov kráľovskej rodiny pri pamätníku v londýnskom Whitehalle, aby si pripomenuli 80. výročie konca druhej svetovej vojny, ako aj pamiatku obetí v britských konfliktoch. Počas televízneho vysielania bohoslužby si kráľ Karol uctil pamiatku dvomi minútami ticha a potom položil veniec venovaný svojmu starému otcovi, kráľovi Jurajovi, na vojnový pamätník, ako informovala Tyla.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Veľká novinka v živote Meghan Markle. Vojvodkyňa spravila po 8 rokoch nečakanú vec a vrátila sa do Hollywoodu
2.
Zlomový okamih, ktorý to celé odštartoval. Na povrch vyplával moment, kedy sa Harry rozhodol opustiť kráľovskú rodinu
3.
Kráľovi Karolovi sa podarilo niečo výnimočné. Po 500 rokoch je prvý, kto sa vďaka tejto pocte zapíše do dejín
Zobraziť všetky články (347)

Viditeľná zmena na oblečení

Veniec bol položený aj v mene kráľovnej Kamily, ktorá sa pozerala z balkóna Ministerstva zahraničných vecí, Commonwealthu a rozvoja. Stála tam po boku princa Edwarda a Sophie, vojvodkyne z Edinburghu, vojvodu a vojvodkyne z Gloucesteru, a taktiež Kate. Počas obradu pôsobili všetci zarmútene, no jedna vec sa od kráľovskej tradície odlišovala.

Počas predchádzajúcich vojnových spomienkových osláv mala princezná Kate na sebe tri kvety vlčieho maku na znak úcty k tým, ktorí už nie sú medzi nami. Tento rok však manželka princa Williama prekvapila divákov tým, že sa rozhodla pripnúť si na svoj čierny kabát jeden kvetinový odznak. Katein odklon od tradície by zrejme zostal nepovšimnutý, keby Kamila nemala na kabáte tri kvety vlčieho maku a nestála hneď vedľa nej.

Foto: SITA

Kráľovskí experti už dávnejšie uviedli, že preferencia matky troch detí by mala byť založená na počte členov rodiny, ktorých člen kráľovskej rodiny stratil počas veľkej svetovej vojny, pričom Kateina prababička stratila počas prvej svetovej vojny troch bratov. Túto teóriu však nikdy nepotvrdil zástupca paláca.

Čo by ešte za tým mohlo byť?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac