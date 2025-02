Vtipná príhoda Adely Vinczeovej, z ktorej padnete na zadok. S týmto má skúsenosť pravdepodobne každý rodič

Adela sa netají tým, že je pre ňu materstvo veľkou školou života. Napriek tomu, že s manželom dlhodobo túžili po dieťati, adoptovanie bábätka prinieslo množstvo nových skúseností a výziev, s ktorými sa učia pracovať.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Adela Vinczeová, obľúbená slovenská moderátorka, sa v posledných mesiacoch teší z materstva. Po tom, čo spolu s manželom Viktorom Vinczem privítali do rodiny adoptované bábätko, sa otvorene delí o svoje skúsenosti a radosti spojené s touto životnou etapou. Ako uvádza web Šarm, Adela nedávno prekvapila svojich fanúšikov humornou príhodou v relácii Milujem Slovensko, ktorá je dôkazom toho, že materstvo dokáže byť aj poriadne „špinavá“ záležitosť, a to doslova!

View this post on Instagram A post shared by Viktor Vincze (@viktorvincze)

Materstvo berie s humorom

V relácii Milujem Slovensko sa podelila o zážitok, ktorý pobavil nielen jej kolegov, ale aj širokú verejnosť. Pri praní detského oblečenia totiž natrafila na niečo, čo určite nečakala – detskú stolicu priamo v bubne práčky! Ako správna žena so zmyslom pre humor však celú situáciu prijala s úsmevom a nadhľadom. Tento moment len potvrdzuje, že rodičovstvo prináša nielen krásne chvíle, ale aj nečakané prekvapenia, ktoré dokážu poriadne otestovať trpezlivosť a zmysel pre humor.

View this post on Instagram A post shared by Viktor Vincze (@viktorvincze)

„Neviem, či to môžem povedať… Máte chuť na fekálnu príhodu? Ide o to, že uniklo niečo z plienočky. Nie jemu, mám ešte jedného občana v byte. A bola to naozaj kompaktná guľka, ktorá bola taká kompaktná, že spadla niekde do tej nohavice. On si ju nevšimol, iba to tak prehodil cez práčku, že to je iba tak trošku špinavé, že treba to oprať. Tak ja som to celé zobrala ešte s inou bielizňou a rovno som to tam hodila a ono sa to všetko pralo s tou guľkou a… neprospieva to. Bolo to ekologické, ale… nenahradí to aviváž,“ prezradila obľúbená moderátorka s úsmevom.

Rodinné momenty si užíva