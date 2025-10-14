Všimnú si každý detail. V Sľube sa opäť nazbieralo množstvo chýb, diváci dokázali, že sledujú seriál pozorne

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Každý je na niečo odborník a tu sa to potvrdilo.

Keďže seriál sľuboval divákom návrat do minulosti, tak sa aj svojím názvom zaviazal k tomu, že v nich vyvolá poriadnu dávku nostalgie. Práve preto sa dalo aj predpokladať, že si budú všímať každú maličkosť, ktorá sa tvorcom nepodarila verne zachytiť. Nie všetko sa však dá presne replikovať, a tak niekedy musia tvorcovia improvizovať.

Ako sme vás informovali v článku, nedávno diváci tvrdili, že im v ich obľúbenom seriáli viac prekáža konanie Zuzany ako samotné chyby, hoci tých sa v poslednej dobe nakopilo. Posledné týždne tak síce Sľub získava úctyhodnú sledovanosť, no zároveň sa komentáre a príspevky hemžia kritikou zo strany divákov. Ani teraz tomu nie je inak.

Foto: TV Markíza

Každý si našiel to svoje

Po posledných pár epizódach sa ukázalo, že hoci niektoré chyby boli také drobné, že si ich diváci mohli všimnúť len v zlomku pár sekúnd, aj tak sa im to podarilo. Išlo totiž o expertov, ktorí s týmito vecami narábajú prakticky každý deň alebo sú ich fanúšikmi, a tak nie div, že im tieto detaily neunikli.

„Zuzka drží v stojane vacutainer skúmavky, tie v tých rokoch vôbec neboli. Na skúmavky sa dávali gumené štuplíky,“ upozornila diváčka, čím začala debatu o týchto nepodarených maličkostiach. „A malý Kubko má cumlíky aj fľašky bibs, tie tiež neboli predtým, podobné boli, ale toto poriadne vidno. Však to je logické. Asi nemajú také, aké sa predtým používali,“ reagoval na to hneď niekto ďalší.

Foto: TV Markíza

Čo sa týka odborníkov, aj v lahôdkach sa našlo niečo, čo sa žene, ktorá sa do toho rozumie, nepozdáva. Napísala: „Mne trošku vadí, že v lahôdkach majú zákusky vyložené voľne na vitríne, ale to je moja profesionálna deformácia. Mali by sa vystavovať a skladovať v chlade.“

„Trapasy“, ako to nazval divák, však nie sú len pri veciach, ktoré si všimnú profesionáli v tomto odbore. On sám totiž zaregistroval nepresnosti týkajúce sa hudby, nie však tej, ktorá hrá ako hudobný podmaz. „Najlepší trapas z môjho pohľadu sa týka tej hudobnej pasáže, ako sa mladý syn učiteľky vychvaľuje, že kúpil platňu Led Zeppelin. V ruke drží úplne ich prvý album podľa obalu, ale keď sa chce svojej budúcej manželke pochváliť, akú „pecku“ kúpil, tak jej pustí platňu na požičanej veži od kamoša, kde bude tú LP kopírovať na kazety a predávať. Len ma zaskočila skladba, ktorú pustil, pretože je to jeden s najväčších hitov tejto kapely „Starway to heaven“, v našom preklade „Schody do neba“. Len jedna vec nepasuje – že táto skladba nefiguruje na tomto albume, ktorý on drží v ruke. Je to úplne prvý album, lebo tá skladba je až na albume s názvom Volume 4, takže až štvrtý v poradí…“ vysvetlil.

V ďalšom komentári zas niekto iný poukázal na svoj postreh: „Po prvé, legíny sa v tej dobe volali kaliopky, gamaše, neskôr elasťáky. Po druhé, neboli vyvýšené záhony, ak mali drevo dookola, bolo oveľa nižšie.“

Ukazuje sa tak, že každý si nájde to svoje, do čoho sa najviac vyzná, a tak hoc môže ísť o sebamenšiu chybu, neunikne ich pozornému zraku.

