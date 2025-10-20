Radšej nechce vedieť, čo si diváci myslia o jej postave. Adriána Novakov ukázala zábery z Dunaja, k vašim službám

Foto: Instagram (adrinovakov)

Frederika Lyžičiar
Potvrdila, že patrí medzi najvýraznejšie herecké talenty súčasnosti.

Herecké premeny dokážu divákov neraz prekvapiť, no keď sa herečka naplno vžije do postavy, výsledok býva nezabudnuteľný.

Adriána Novakov opäť potvrdila, že má dar zahrať aj tú najmenej sympatickú hrdinku tak, že si ju publikum jednoducho zamiluje. Na Instagrame sa opäť pripomenula fanúšikom a pridala zábery zo zákulisia nakrúcania. Jej príspevok okamžite vzbudil pozornosť a vyvolal množstvo pozitívnych reakcií.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Novakov (@adrinovakov)

Adriána sa zamyslela nad postavou Astrid

Herečka sa na sociálnej sieti priznala, že ju zaujímalo, ako by to celé vyzeralo, keby jej seriálová Astrid nebola taká nepríjemná. „Rozmýšľam, že keby tá Astrid nebola taká mrcha. Radšej sa nejdem ani pýtať na vaše reakcie. Pridávam pár foto z „backstagu“,“ napísala Adriána Novakov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vlado Kobielsky (@vladokobielsky)


Príspevok pôsobil s nadhľadom a jemnou iróniou, čo fanúšikovia ocenili. Komentáre plné uznania a obdivu na seba nenechali dlho čakať.

Fanúšikovia nešetrili chválou

